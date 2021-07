«Estamos indignados. No entendemos por qué la Policía local ha impedido el paso desde el cruce de Taganana a las personas que quieran venir a esta zona de Anaga cuando resulta que las terrazas de los bares y restaurantes de la zona están vacías». Es el lamento, casi agónico, de Vanesa Sosa, dirigente vecinal de Almáciga y también trabajadora de uno de los restaurantes de Benijo, que expresaba el sentimiento generalizado de los empresarios de esta zona como del Roque de las Bodegas.

De hecho, a primera hora de la tarde, de forma espontánea, coincidieron varios empresarios y representantes vecinales que pusieron rumbo a la zona del túnel de Taganana para pedir a la Policía que estaba en la zona que no limitara el acceso. «Hemos hablado con el distrito y hasta ellos mismos nos han dicho que no comparten la decisión adoptada por los mandos de la Policía», precisaba Alejandro Sosa, de la asociación de Almáciga.

Jesús Marrero, de Venta Marrero, también puso rumbo a la zona donde estaban los agentes impidiendo el acceso. «Allí están pidiendo los carné y solo dejan pasar a los vecinos, y encima a aquellos que estén empadronados, no vale con que les digas que tienes una casa», precisó Alejandro Sosa. Marrero sentenció: «tengo la terraza vacía del restaurante y sin embargo tienen cerrada la carretera; si aquí viene la gente con su coche y no encuentra sitio, que se den la vuelta y se marchen, pero en el restaurante mío, en Benijo, tengo un terraplén, se puede acceder, pero no los dejan pasar».

Vanesa Sosa se pregunta: «¿Y qué va a pasar con la gente que tenga una casa reservada para pasar el fin de semana? ¿También les van a impedir el acceso?».

Una visita a Casa África, uno de los altares de referencia del Roque de las Bodegas, permitía descubrir que estaban todas las mesas vacías salvo dos en el exterior. «Es la una de la tarde y ahora es cuando comienza a venir la gente; no entiendo a qué juegan», decían los empresarios afectados.

«Hemos pasado la crisis del Covid, luego vino el cierre para hacer la obra del talud, después hace quince días el puente de San Andrés y ahora que viene la gente, van ellos (en referencia a la Policía local) y cierran la carretera. ¡Eso no lo pueden hacer porque no es legal y voy a pedirle a mi abogado que adopte las medidas necesarios porque nos están hundiendo; parecen que quieren acabar con nosotros», explicó Jesús Marrero.

Según los datos facilitados por la Policía a los empresarios y vecinos que preguntaron por qué se había cerrado, los agentes del orden le explicaron que «quienes deciden cuándo hay que cerrar la playa de Almáciga porque está llena de gente es Cruz Roja, que se encarga de la vigilancia de la zona», precisó Jesús Marrero, que no salía de su asombro. «¿Cómo es posible que eso sea posible así? Lo que tienen que evitar es que las caravanas y los furgones se queden por la noche para que al día siguiente la gente que quiera pasar el día en su vehículo pueda venir; no estamos en contra de las caravanas, pero sí pedimos que todos tengan las mismas oportunidades si quieren pasar el día aquí».

Vanesa Sosa amplía la justificación al cierre: «Parece que cono saben que nos vamos a manifestar el día 24 de julio están haciendo esto por represalias y lo único que consiguen es darnos la razón con lo que está pasado, porque esto es fruto de la falta de previsión». «Hoy hay menos gente en Anaga que los días entre semanas y sin embargo han cerrado la carretera», precisa Vanesa.

Alejandro Sosa, de la asociación de vecinos Almáciga, se pregunta «por qué no se aplica el mismo protocolo antiCovid en los aparcamientos de Las Teresitas, que se impide aparcar desde las diez de la noche hasta las seis de la madrugada, y aquí se deja acampar».

Borja Bencomo, del restaurante La Ola, recuerda que el Cabildo y el Ayuntamiento prometieron adoptar decisiones para resolver esta situación pero no se ha hecho nada. «¿Qué pasa con Anaga?».

Otra de las empresarias de la zona, desesperada, casi suplicaba: «Yo lo único que pido es que dejen venir gente; el día 20 tengo que pagar 2.325 euros de impuestos. ¿Cómo los vamos a pagar si no nos dejan venir gente a los negocios? De qué los pago?».

El Cecopal, desde las 9:35 horas, publicaba en su perfil en Twitter: «Desde esta mañana temprano la zona de estacionamiento de Almáciga se encuentra con lata ocupación. Pasamos información a Policía local».

📢AVISO: Desde esta mañana temprano la zona de estacionamiento de Almáciga se encuentra con alta ocupación. Pasamos información a @PoliciaLocalSC #PlayasSantaCruz pic.twitter.com/KtUrayUrTk — CECOPALSC (@CECOPALSC) 17 de julio de 2021

Dos horas después, a las 11:37, la Policía anunciaba en su perfil oficial en la misma red social: «La Policía va a cerrar el paso de vehículos, salvo a vecinos, en el cruce de la TF-12 hacia Taganana antes del túnel para evitar el acceso de más vehículos a playas de Anaga».

La @PoliciaLocalSC va a cerrar el paso de vehículos, salvo a vecinos, en el cruce de la (TF-12) hacia Taganana (TF-134) antes del túnel para evitar el acceso de más vehículos a playas de Anaga. #PlayasSantaCruz — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 17 de julio de 2021

Te puede interesar: Santa Cruz de Tenerife La Policía Local cierra el acceso hacia las playas de Anaga por la alta cantidad de vehículos

Y así hizo, lo que motivó la indignación de vecinos y los propietarios de los comerciantes, que ven peligrar su economía en vez de poner alternativas, como un micro gratuito de Taganana a Benijo –como se hizo hace dos años– u otras medidas que no se limite a «gente en la plaza, cerramos la carretera de acceso».