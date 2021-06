El Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz aplicará una bonificación del 15% en las entradas del Teatro Guimerá cuyo importe sea igual o superior a 19 euros. Este descuento se mantendrá mientras persista la situación de crisis sanitaria actual, provocada por la pandemia del coronavirus Covid 19. Esta es una de las modificaciones realizadas en la Ordenanza Fiscal de los Precios Públicos por prestación de Servicios Culturales en la capital, las cuales fueron aprobadas ayer en el pleno.

La edil de Cultura, la nacionalista Gladis de León, explicó que «aunque ya existe una bonificación para los Amigos del Teatro Guimerá con el mismo porcentaje, no todas las personas que asisten al teatro tienen este carnet o pueden no disponer del mismo por olvido en el momento de adquirir las entradas». «Con esta medida, pretendemos fomentar que los ciudadanos acudan al teatro y también que no dejen de asistir, por esta situación de crisis económica, los que ya lo hacen», añadió.

Otra de las modificaciones se refiere a los precios de la Escuela Municipal de Música, tanto para el programa Música y movimiento como para el Instrumental. La edil recordó que la tasas llevan congeladas «desde hace años, por lo que tenían que subirse». De todas formas, matizó De León, el incremento se realizará de manera progresiva a partir de 2022 y cuando llegue dicho año, «se estudiará la conveniencia o no de aplicar el aumento si la crisis sanitaria continúa». Asimismo, recordó que existe una ayuda para el alumnado de la Escuela de Música de 4.500 euros, destinada a aquellas familias que no pueden asumir el pago.

Por otro lado, y según manifestó la concejala de Cultura, también se ha acordado suspender provisionalmente, «mientras persista la situación de crisis sanitaria actual», la tasa establecida como entrada al Museo Municipal Bellas Artes, «con el fin de facilitar que los ciudadanos accedan a nuestros espacios culturales».