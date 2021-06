Mamelucos presume de sus ‘máskaras’

Al término de la pasada edición del Carnaval virtual, los componentes de la murga de la Casa del Miedo se plantearon cómo ‘alimentar’ sus redes sociales y surgió este juego con sus disfraces.

Mamelucos, la murga más laureada en el apartado de Presentación del Carnaval, lidera desde hace tres semanas una iniciativa que se adapta como la mano al guante. Al+ finalizar la pasada edición de la fiesta, que confirió el protagonismo a las redes sociales, el presidente de la Sociedad Mamels’, Manolo Peña, y los responsables de los perfiles en las cuentas de la murga en internet, Carlos Franchy, Pedrito García, Jonny El Chola, Javi Alonso Violín y Javi Cano Congas, celebraron una reunión para estudiar cómo mantener la llama viva de la fiesta de la máscara hasta que comenzaran los ensayos y aprovechar, a su vez, para impulsar sus perfiles sociales. El ingenioso Javi Congas lo tuvo claro: ¿por qué no organizar una adaptación del programa de Antena 3 Televisión Mask Singer, que ya había celebrado su primera edición con gran aceptación?.

La propuesta de Javi Congas obligaba a la murga a buscar ocho personajes que lucirían disfraces que en algún momento de la historia engrandeció a Mamelucos. Es más, si alguna murga puede hacer la versión carnavalera de Mask Singer es, precisamente, la formación de la Casa del Miedo. El único requisito que se trazó el equipo de trabajo es que los disfraces elegidos tenían que tener careta o la cabeza oculta en la fantasía, lo cual tampoco es difícil de encontrar en la galería de disfraces de la Sociedad.

En una de esas reuniones que convoca Manolo Peña en torno a su mesa de la Casa del Miedo se realizó el listado, buscando los pros y contras, y el equipo se decantó por el sheriff, que ideó Javier Torres Franquis para el Carnaval 1993; la abeja, también creación de Javier Torres Franquis, que vistió Mamelucos en 1988; el monstruo, de 2010, del propio Torres Franquis, y el vampiro, con el que actuó la murga de la Casa del Miedo gracias al diseño de Torres Franquis, que lo desarrolló junto a Lito Díaz en el año 2002. Se describe en el orden de aparición en el concurso que han organizado en las redes sociales.

Completan los ocho personajes elegidos el león, de 2019, con el sello de Lito Díaz; el duende que vistió Mamelucos, en 2020, en el estreno de Josué Quevedo como diseñador de Mamelucos; el conejo, de 1998, y el marciano, de 2000, ambos de Javier Torres Franquis. Los ocho disfraces que integran la colección del Masked de Carnaval organizado por la murga de la Casa del Miedo lograron el primer premio de Presentación.

Con las fantasías ya decididas, restaba buscar las personas que las vestirían. Bajo la coordinación de Carlos Franchy, se propuso realizar una lista con una docena de nombres para que el presidente de la sociedad desplegara la especialidad de la casa, sus exquisitas relaciones públicas. En un primer momento, se pensó involucrar a gente del mundo del espectáculo, hasta que se toparon con la realidad de que la mayoría tiene representantes y su participación estaba condicionada al correspondiente caché, por lo que rebajaron sus aspiraciones y se decantaron por hacer partícipe del proyecto a la gente que fuera fácilmente reconocible por el mundillo de la fiesta de la máscara, aunque no pertenecieran a las filas de la murga que ha vestido los disfraces.

Se elaboró la relación final de las personas a las que invitarían a secundar el proyecto y todas dieron su sí. Hasta la fecha ya han desfilado por las cámaras de las redes sociales de Mamelucos Maxi Carvajal, presidente y codirector de Diablos Locos, que encarnó el sheriff; Pepe Benavente, que se disfrazó con el traje de la abeja, Manón Marichal, que dio vida al monstruo de Mamelucos, o el vampiro, detrás del que se ocultó José Antonio González El Flaco, de Singuangos.

Hoy, el león

El Masked de Mamelucos llegó al ecuador el pasado lunes, cuando se presentó el quinto personaje al que hay que identificar, quién le da vida y qué se oculta tras el diseño del marciano; hoy, miércoles, se presentará otro, que lucirá la fantasía del león.

La murga hizo una adaptación del formato del programa de televisión de Antena 3: su propuesta para divertir a los amantes del Carnaval se desarrolla durante cuatro semanas y cada lunes y miércoles se presentan dos personajes en las redes sociales, para el viernes descubrir de quienes se trata. Bajo premisa, la próxima semana llega a su término esta experiencia, con el conejo y el duende.

Junto a la selección de los disfraces y a la propuesta de las personajes que finalmente se eligieron para dar vida a las fantasías, el equipo de trabajo de esta iniciativa ha contado con la fundamental implicación de Alexis y Ángel, que han asumido la responsabilidad de que todas las fantasías estén impolutas y con sus complementos, lo que facilita la grabación, gracias a la producción audiovisual a la altura del grado de exigencia de las fantasías y los repertorios de la murga que ha defendido Javi Alonso Violín. En el orden cronológico de cómo surgió esta iniciativa, Javi Conga planteó la idea en marzo y ya, entre finales de abril y comienzos de mayo, se grabó con los protagonistas, que fueron citados para realizar los preparativos. En este engranaje también ha sido pieza fundamental Airám Bazzocchi, quien ha dado el toque murguero a las pistas que se facilitaban de cada uno de los personajes y con las que se contribuían a identificar quien se encontraba detrás de cada disfraz. El equipo de redes sociales también agradece la colaboración de Caty y Tere, que se encargan de la cantina, que contribuyeron a acoger a los invitados.

Una vez elaborada la lista de candidatos para vestir los trajes, Manolo Peña se encargó de mantener las reuniones y, con el sí de estos, se desarrolló el enunciado de las pistas que se aportan para ayudar a identificarlos. Estos datos toman en cuenta algunos de los consejos de los participantes en el concurso organizado por Mamelucos.

En el estreno de la versión murguera del programa de televisión, el equipo de redes sociales dijo del sheriff: «Soy de los pocos que tiene un primer premio de disfraz», «llevo más de medio siglo saliendo en Carnaval y de esos años, trece han sido en fila» y «soy muy cafetero... ¡me supo!». Su identidad: Maxi Carvajal.

El segundo personaje fue la abeja y estas fueron sus pistas: «Una persona muy dinámica, mi profesión es artista, empecé desde muy pequeño», «he presentado varios programas de televisión», «por mi trabajo he viajado por todas las Islas Canarias», «en este mismo sitio he actuado para toda mi gente» y «he colaborado con muchas murgas, también con Mamelucos»... Pepe Benavente.

Los personajes de la segunda semana de Masked Mamels fueron el monstruo y el vampiro. En el primer caso, se aportaron estas pistas: «Soy un murguero retirado y, encima, estoy a punto de jubilarme», «este monstruo tiene más cosos y más cabalgatas que nadie», «tengo doble personalidad y me gustan los hombres y el salami con queso blanco», «llevo media vida peleado con los Mamelucos y mira lo que me mandaron», «soy primer dan y cinturón negro de kárate». Manón Marichal.

El miércoles se presentó el vampiro, quien lo vistió fue presentado así: «Mis primeros carnavales fueron con la lírica rondallera», «puedo presumir de haber ganado un primer premio en la plaza de toros, en la plaza de España y en el recinto ferial, también intenté ser un vampiro profesional y me dieron por donde cargan los camiones», «mi comida favorita son los huevos fritos con papas», «hice una cabalgata completa haciendo el pino, la madre que parió al diseñador». José Antonio González El Flaco.

Estos días están sin descubrir el marciano y, desde hoy, el león. El primero, se presentó el lunes y corresponde a alguien que puedes encontrar en un barco entre La Gomera y Tenerife. «No sé qué soy: cantante, actor o político», «tuve un programa carnavalero», «algunas murgas me han cantado, pero si me das una comparsa, enloquezco», «el oficio de artesano del Carnaval lo creamos nosotros, ¡cuánto extraño a los artesanos de esta Isla!», «no dejo indiferente a nadie, o me quieres o me odias».

Del león que se presenta hoy se sugerirá que «ha estado siempre en el mismo grupo y ha tenido tres directores». Tanto este personaje como el marciano descubrirán su identidad el viernes.

El Masked Mamels entra en su recta final el lunes, con el conejo, «que empezó en el Carnaval en murgas infantiles», y seguirá el miércoles con el duende, «que siempre quiso ser escritora». La solución a ambos enigmas, el viernes de la próxima semana. Mientras, Mamelucos ya trabaja en la segunda edición, dada la aceptación, en la que no descarta ampliar su galería de disfraces