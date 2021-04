“Lo único que pido es que se tomen medidas y que esto no vuelva a ocurrir nunca más, ni en Santa Cruz ni en ningún otro sitio. Yo solo quería ayudar a la gente y me encontré con esto. La verdad es que fue muy desagradable”. Son las palabras de uno de los voluntarios de Protección Civil de la capital tinerfeña que han denunciado presuntos “tocamientos y comentarios de contenido sexual, en algunos casos supuestamente con menores”, por parte de un exjefe de la agrupación, hechos investigados por la Justicia. Ya algunos de los afectados en este caso han sido llamados a declarar al Juzgado por unos hechos relacionados con un presunto acoso sexual.

La denuncia de estos hechos llegó hasta los tribunales a raíz de un informe elaborado en enero de 2020 por la entidad a la que el área de Seguridad del Ayuntamiento encargó un estudio de Clima Laboral en la Agrupación de Protección Civil. Es esta empresa la que solicita al Consistorio que “realice cuantas acciones crea necesarias para denunciar los hechos” y que “tome las medidas pertinentes para que esta situación no continúe”. “Todos los hechos han sido corroborados por diferentes testimonios y son congruentes entre sí, por lo que se solicita que se proceda a dar curso de estas incidencias a las autoridades pertinentes”, concluye el informe. El entonces Gobierno local, formado por el PSOE y Cs, cesó al jefe de Protección Civil, que llevaba al frente de la agrupación desde el año 2006. Y el entonces responsable de Seguridad, el edil socialista Florentino Guzmán, puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, siguiendo las instrucciones dadas por la citada entidad.

En el informe se indica que, durante el estudio sobre el Clima Laboral, algunos voluntarios relataron que el exjefe “hacía comentarios con contenido sexual y que realizaba tocamientos en los genitales, y en el trasero, a determinados voluntarios”. Algunos de los comentarios que se citan, “aludiendo a actos sexuales entre hombres”, son: “eso lo tienes muy hinchado”, “está muy grande”, “en la vida hay que probar de todo”.

“Solo pido que esto no ocurra más”, dice uno de los afectados, que acudirá hoy al Juzgado a declarar

La entidad también indica en el informe, que recibió un aviso del personal técnico del Ayuntamiento “sobre determinados rumores relacionados con estos hechos e, incluso, que se había interpuesto una incidencia ya que el exjefe de la agrupación había acudido a solas con un menor a la casa forestal y habían pasado allí la noche”.

A posteriori, comenzaron a realizarse entrevistas individualizadas, cuyas declaraciones están recogidas en el informe. Los denunciantes señalaron tener entre 17 y 19 años cuando ocurrieron los hechos. Uno de ellos contó que, sin apenas conocer al exjefe de Protección Civil de Santa Cruz, “me agarró el culo y me dijo eso te queda apretado”. “Otro día, me tocó mis partes con el dedo índice. Yo me encerré en el baño. Él me pidió que no me enfadara y me aseguró que era una broma. Otra de las veces, que estábamos haciendo un servicio y tuvimos que dormir en el coche, me desperté y me lo encontré mirándome. Esto me asustó. Cada vez que me pasaban estas cosas, porque incluso una vez me dio una nalgada delante de mi madre, yo me sentía acosado. Sabía que podía denunciarlo, pero no lo hice porque no le quise dar tanta importancia. Una vez le dije yo por WhatsApp que quedáramos para aclarar determinadas conductas y me contestó: Quedamos y me haces una chupadita”.

Otro de los voluntarios entrevistados por la entidad encargada del estudio de Clima Laboral aseguró que había sufrido acoso. “Cuando íbamos en su vehículo me comentaba que si yo se la mamaba a él y él a mí, eso era cosa de dos. Me tocaba la parte interior del muslo frecuentemente. Todos los días me mandaba WhatsApps con imágenes de buenas noches y tonteo, pidiéndome que le mandara un beso para que pudiese dormir tranquilo. En un servicio con él en La Palma, se cogió el pene y me dijo que si quería ir al baño. Le dije que no y, a partir de ahí, fue en contra de mí. En una ocasión, me dio un tortazo. Los tocamientos en la pierna sucedieron cuando era menor. Algunas veces me tocaba el pene y me decía: ¡Ay, como la tiene. Yo era muy niño y pensaba que era de broma”.

Un tercer entrevistado por la empresa, y tal y como figura en el informe, manifestó que “el jefe de la agrupación me hacía tocamiento en mis partes y me decía que lo que yo necesitaba era a un hombre, porque en la vida había que probar de todo. De él siempre hemos pensado que está muy salido, que no se corta un pelo. Conmigo lo intentó pero tuve que pararle los pies. Al principio pensé que todo era una broma, pero ya después vi por donde iban los tiros. Me decía que yo no sabía lo que era chupar un pene. No lo denuncié por no joderle su reputación. Nadie ha sido capaz de decirle nada a los técnicos, sino después de la reestructuración”.

El cuarto entrevistado indicó que nunca se sintió incómodo, pero “había cosas extrañas”. “Me tocaba el culo y el pene, y me decía que lo tenía grande. Se tocaba sus partes y me decía que se la chupara; esto sí me daba mucha vergüenza. Yo le gusté y por eso entré en Protección Civil. En la agrupación casi no hay mujeres. La mayoría son chicos jóvenes”. Uno de estos voluntarios acudirá a declarar mañana al Juzgado. “Tendría que haber denunciado esto cuando ocurrió, pero no tuve fuerza”, ha manifestado a EL DÍA.