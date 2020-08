Ninguna empresa ha cobrado aún las ayudas convocadas en mayo

Ninguna de las tres mil pequeñas y medianas empresas que hace tres meses y medio se acogieron a las ayudas convocadas por la Sociedad de Desarrollo de la capital tinerfeña ha recibido aún el ingreso. Lo que es peor: en la actualidad, hay 2.500 expedientes que están sin valorar, 500 informaciones y solo 191 pendientes del visto bueno de intervención, y eso que se trataba de una aportación económica que anunció la entonces concejala de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio, para paliar la maltrecha situación económica que a consecuencia del confinamiento por el Covid-19 se cebó con el tejido empresarial de la ciudad.

Según explicó ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el retraso de estas ayudas que comenzaron a tramitarse el 9 de mayo, en pleno estado de alarma, obedece a que las ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la capital se tramitaron siguiendo el procedimiento ordinario, sin tomar en consideración que la convocatoria se realizó en el estado de alarma y, por tanto, se podía haber seguido una tramitación de emergencia.

"Nosotros dijimos, cuando estábamos en la oposición, que reclamábamos ayudas inmediatas y nos comprometíamos a gestionarlas en dos meses. Lo que ahora no se puede pretender es que, con el procedimiento ya en marcha, nosotros lleguemos a la gestión municipal y se nos exija que se cambien un trámite, cuando se escogió una vía equivocada", precisó, para matizar que "el camino de la subvención pro el procedimiento ordinario no es el eficaz". No obstante, Bermúdez, junto a la nueva consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Evelyn Alonso, prevén realizar algunas modificaciones en las bases de la convocatoria, como la prórroga del plazo para justificar las ayudas. De esta forma, los empresarios podrán cumplimentar los requisitos dentro de un plazo que se estipule y no de forma previa. Esto facilitará agilizar la tramitación.

El alcalde admitió que incluso el equipo de gobierno se llegó a plantear dar marcha atrás y realizar una nueva convocatoria, pero desestimaron esa posibilidad para no iniciar un nuevo procedimiento con la molestia a los demandantes de las ayudas por la incidencia del Covid. Para sortear la engorrosa tramitación de la vía ordinaria, asegura que desde Alcaldía y la Sociedad de Desarrollo se ha habilitado más personal para impulsar la tramitación en comunicación con los empresarios afectados, a la vez que se mostró cauto sobre cúando se podrían comenzar a otorgar estas ayudas: "si todo sale bien -repitió tres veces- a finales de septiembre u octubre".

La concejala de la Sociedad de Desarrollo ha implementarlo la partida en unos 300.000 euros más para aumentar, si fuera posible, los 1.500 o 2.000 euros que se prevé destinar en cada caso.