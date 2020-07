"Santa Cruz incumplió la regla de gasto en 2019, pero no subiremos los impuestos"

Desembarcó en la política municipal hace cinco años de la mano de José Manuel Bermúdez. En su regreso al gobierno local tras un año en la Estepa de la oposición, descarta que CC vuelva con ánimos de revancha, a diferencia -dice- del comportamiento de Patricia Hernández cuando estrenó la presidencia de las Casas Consistoriales. Celebra el acuerdo para recuperar el dinero de Las Teresitas, aunque prefiere esperar a revisar los términos y a la ratificación de los tribunales. A su juicio, los anteriores gestores dieron continuidad a la defensa de los intereses públicos como hicieron antes los gobiernos de Bermúdez.

¿Cuál es la situación en la gestión después de un año fuera?

Una de las cosas que motivaron la moción de censura se corrobora: estamos ante un año perdido, muchos proyectos se frenaron, algunos ni se han impulsado.

¿Qué proyectos olvidó el gobierno de Patricia Hernández?

Solo está en construcción la promoción de las 44 viviendas municipales en El Tablero que se licitó en la época de Carmen Delia Alberto (CC), antes del cambio de gobierno. Las promociones de Cuevas Blancas o María Jiménez no tienen licitados los proyectos.

¿No hay ni proyecto?

Confiamos que en septiembre esté licitada ya su redacción.

¿Qué pasa con las viviendas de La Candelaria, en Azorín?

Faltan algunos remates en el suministro eléctrico. Se está trabajando en la asignación de viviendas a cada uno de los vecinos. De 115, hay 80 propietarios que han dado su conformidad. Cuando se trasladen las familias al nuevo edificio -esperemos que sea antes de final de año- se procederá a la demolición de la antigua barriada para ubicar aparcamientos y zonas ajardinadas.

¿Qué fue de las 20 viviendas que compró el ayuntamiento a los bancos el mandato anterior?

El ayuntamiento no las tiene porque no fueron a firmar al notario; de eso hace más de un año; alguna está ocupada ahora.

¿Cuándo se prevé el peor escenario de la crisis?

La finalización de los períodos de ERTE va a ser un momento crítico si la economía no se ha recuperado lo suficiente como para reabsorber esos puestos de trabajo. Que no haya un segundo rebrote es muy importante para que no dificulte más la recuperación. Estimamos una reducción de los ingresos de unos 18 o 20 millones de euros en las tres fuentes principales de financiación: Estado, Comunidad Autónoma y recursos propios. Los capítulos de gasto corriente se tendrán que reducir en torno a un 10 por ciento. Vamos a priorizar el gasto social pues el ayuntamiento debe ser un elemento dinamizador de la economía.

¿El Covid-19 ha bloqueado la gestión municipal?

Para Hacienda, el teletrabajo ha sido una oportunidad. Hay algunos servicios en donde se ha registrado un incremento de la productividad. En otros, como gestión tributaria -de puertas adentro- , no ha repercutido, pero sí ha supuesto un frenazo en la actividad, como incluso en la construcción de las 44 viviendas de El Tablero, que va a tener un retraso de un mes y medio porque se paró la obra quince días y luego hubo problemas con los proveedores.

El anterior gobierno dice que ustedes solo recuperaron cien euros de Las Teresitas.

El dinero de Las Teresitas nunca se hubiera recuperado si no hubiéramos ganado los juicios que posibilitaron el cobro; ahí sí había un trabajo previo que se podía constatar. No vamos a negar el trabajo de continuidad que ha hecho el equipo de gobierno anterior para algo que ya habíamos iniciado. Los condenados no hubieran llegado al acuerdo de no haber estado condenados, precisamente.

¿La valoración de los inmuebles aportados por Antonio Plasencia es real?

Tenemos que verlo. No vamos a poner en duda las valoraciones de los funcionarios municipales. Tenemos alguna duda sobre por qué retrasar hasta 14 años el pago del 100% de todas las aportaciones cuando el cumplimiento de la sentencia permite la recuperación inmediata del dinero.

¿No hubiera sido mejor mantener al letrado Ruymán Torres, que gestionó la recuperación?

Los letrados de la asesoría jurídica del ayuntamiento están perfectamente capacitados para culminar cualquier trámite. Los servicios municipales no dependen de que haya un directivo u otro al frente para sacar un expediente. Es la misma asesoría jurídica que ganó contra pronóstico la sentencia de Las Teresitas; recuperamos terrenos y el dinero.

Dada la incidencia de la crisis social, ¿no sería mejor la gestión de un gobierno socialista que uno de centro-derecho?

Nosotros no somos un partido de centro-derecha.

Lo digo por sus socios del PP.

Somos un partido muy centrado. Lo que importa es la capacidad de gestión y soluciones. No es momento de ideología. De ideología no se come; se come de buscar soluciones para la reactivación económica, generar empleo... y ayuda para los más vulnerables.

¿Qué supondrá la declaración de emergencia social?

Supondrá una agilización en los trámites administrativos en cuanto a plazos con la actividad que haga el ayuntamiento con respecto al Covid-19. La ciudad ya estuvo en esta situación de emergencia social en la anterior crisis.

Con la finalización de las obras en General Antequera, ¿regresarán a esa sede?

Ha sido un éxito descentralizar la administración hacia los barrios de la ciudad y el García Cabrera es una instalación accesible, que tiene aparcamientos... El uso de General Antequera está condicionado por el Plan General. También se ha hablado de la posibilidad de instalar universidades en Santa Cruz; eso tiene un impacto más positivo en Santa Cruz que redistribuir solo a los funcionarios.

¿Cabe colaboraciones con el PSOE ante la crisis?

Espero tener una oposición al menos tan constructiva como la que hicimos nosotros.

¿Qué salvaría de la gestión del PSOE?

Todo tiene sus claros y oscuros. El balance global es negativo, pero por supuesto que hubo cosas positivas, como haber dado continuidad para rescatar el dinero de Las Teresitas. En algunos casos, que no hayan seguido la inercia lo valoramos positivo, como con la política de Hacienda, que se ha mantenido igual.

¿Prevé subir los impuestos?

No prevemos un escenario donde se incremente la presión fiscal porque confiamos en que es un acicate para que Santa Cruz recupere cuanto antes actividad económica. Y eso a pesar de que en el pleno del viernes la interventora informó de que Santa Cruz incumplió la regla de gasto en 2019, lo que obliga a un plan financiero de ajuste; aún en ese escenario no se subirán los impuestos. Hay muchos sectores económicos donde la política fiscal que hemos llevado supone un incentivo.

¿Los funcionarios deben temer un recorte de sueldo?

No es intención del equipo municipal, no. Si eso se produce será por la vía de regulación estatal. Nuestros trabajadores son nuestro principal valor.

¿Es optimista ante la situación del Covid-19?

Si no hay rebrote, la actividad económica va a tener un repunte más significativo, aunque no llegue a los niveles de 2019.

¿Se ve en la carrera en la sucesión de Bermúdez?

No, me veo en la carrera de sacar a Santa Cruz de la crisis. Hay pocas personas como José Manuel Bermúdez con el conocimiento de la ciudad, ganas y dedicación. Si se le ha pasado por la cabeza no repetir, hay que convencerlo para que repita.

¿Han vuelto con ganas de revancha?

Nosotros no las tenemos; nos gustaría ver a la oposición en el mismo lado de la trinchera en la defensa de Santa Cruz cuando vayamos a reivindicar al Cabildo o al Gobierno que cumplan.