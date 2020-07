"Supérenlo"

Todo apuntaba a que no iba a ser un pleno fácil, pues ni siquiera han pasado dos semanas desde que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó a la socialista Patricia Hernández del Ayuntamiento de Santa Cruz a través de una moción de censura, apoyada por CC, PP y la edil expulsada de Cs, Evelyn Alonso. Tocaba cambiarse los asientos y el poder, situación que, evidentemente, unos estaban disfrutando y otros, sufriendo. Y nada más arrancar la sesión, comenzó la pelea.

El PSOE pidió en varias ocasiones al secretario del pleno que aclarase si la concejal expulsada de Cs podía tener determinados privilegios "siendo no adscrita", como pertenecer al Consejo delegado de la Sociedad de Desarrollo o ocupar la segunda tenencia de Alcaldía. "Estos puestos suponen mejoras que no están permitidas en la normativa para una edil tránsfuga", apuntó el portavoz socialista, José Ángel Martín. Sin embargo, el secretario del pleno explicó que los expedientes que se trataban en dicha sesión plenaria no se referían a ningún cargo directivo y, con respecto a las mejoras, este bromeó comentando que "la verdad es que no sé si esto supone una mejora o un agravamiento de su situación".

El siguiente asalto llegó con la aprobación del expediente de dedicación y retribuciones del alcalde y de los ediles. El PSOE denunció que este nuevo equipo de Gobierno, aunque mantiene los mismos sueldos que el anterior, "es 115.000 euros más caro y desequilibrado, porque hay seis ediles sin prácticamente competencia". El portavoz de CC, Juan José Martínez, le contestó indicando que "lo que sí es más caro para Santa Cruz es la parálisis que estaba sufriendo", además de asegurar que "nuestro equipo está más capacitado para gobernar". Matilde Zambudio, la concejal de Cs, quiso hablar, pero perdió su turno al no pedirlo cuando correspondía, según explicó el alcalde, decisión que la edil le estuvo reprochando durante todo el pleno.

También se enfrentaron por la inauguración de la plaza y el parque infantil de Santa Clara, en relación a quien había sido el encargado de sacar este proyecto adelante. Aquí intervino la exalcaldesa, una de las pocas veces que lo hizo, pero también sin pedir la palabra, según Bermúdez, por lo que este la llamó al orden. Lo mismo ocurrió con el portavoz del PSOE, que recibió varios tirones de oreja del alcalde durante la celebración del pleno por "interrumpir a los concejales".

El portavoz de UP, Ramón Trujillo, intentó poner algo de orden, pidiendo que "más allá de lanzarnos los tratos a la cabeza, debemos resolver los problemas de la ciudad", aunque la tensión no desapareció hasta el último minuto.

Los reproches continuaron con las mociones para la creación de una Comisión de Investigación sobre Emmasa y Sacyr, presentada por Unidas Podemos, y para la creación de una Oficina de Control de la Sociedad de Desarrollo, planteada por la edil de Cs, Matilde Zambudio. El alcalde incluso llegó a apagarle el micrófono al portavoz socialista, José Ángel Martín. También en esta ocasión pidieron explicaciones sobre la intervención de Evelyn Alonso, responsable por cierto de la Sociedad de Desarrollo.

Pero, sin duda, el punto álgido del pleno llegó con el debate de las preguntas a Evelyn Alonso, por parte del PSOE, sobre "los servicios de escolta". El exedil de Seguridad, el socialista Florentino Guzmán, y la nueva responsable de esta área, se enfrascaron en una calurosa discusión en la que el primero acusó a la segunda de sufrir el "complejo de los nuevos ricos, que quieren escoltas y coche oficial, porque parece que eso le da glamour". "No entendemos por qué usted no puede ir a pata como todos los ciudadanos, pero es que, encima nos miente, diciendo que no tiene escoltas. Su palabra vale menos que los billetes del Monopoly", momento en el que Guzmán muestra unos billetes del popular juego a todos los presentes. Alonso, por su parte, que niega que tenga escolta alguna, aunque sí reconoce que se está realizando un estudio de seguridad para analizar si es necesario, acusa al socialista de haberse pasado todo el año durante el que estuvo gobernando "en el gimnasio de la Policía Local".

El portavoz de CC y la edil expulsada de Cs utilizaron en varias ocasiones la misma expresión para intentar poner fin a tanta discusión con la oposición. "Utilizaré una cita de nuestro apreciado compañero Florentino Guzmán y que creo que les viene muy bien, vistas las actitudes con las que han comenzado esta nueva etapa en la oposición: Supérenlo", apuntó el nacionalista Juan José Martínez.