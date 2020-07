Seguridad Ciudadana implantará la cita previa para ir a bañarse a Las Teresitas

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento santacrucero, Evelyn Alonso, ha intensificado sus reuniones con la Policía local de la capital tinerfeña entre el lunes y ayer para buscar una solución a la situación que se registró el pasado domingo cuando los bañistas colapsaron la entrada al pueblo de San Andrés para disfrutar de la playa de Las Teresitas.

En coordinación con los agentes de seguridad local, Evelyn Alonso prepara dos medidas inmediatas. La primera, divulgativa, que en colaboración de Cruz Roja y Protección Civil se centrará en informar de las medidas de seguridad y del protocolo sanitario de aplicación en la playa. En paralelo, el equipo que dirige la concejala de Seguridad Ciudadana confía en estrenar a comienzos de agosto una aplicación informática para regular el acceso a Las Teresitas por cita previa.

"Será una aplicación muy intuitiva que se habilitará en la web municipal para reservar sitio en la playa a tiempo real", precisó Evelyn Alonso, después de estudiar los modelos desarrollados en el litoral de El Rosario, Güímar y La Laguna, entre otros.

En colaboración con el personal de Medioambiente, los técnicos confirmaron que la playa está dividida por sectores, pero falta establecer el aforo. Evelyn Alonso les solicitó que se fije el peor escenario de Las Teresitas para determinar los bañistas posibles, por lo que se tomará como referencia las mareas altas, como ocurriera el pasado fin de semana.

La concejala recordó que el colapso del pasado domingo estuvo justificado por la marea alta y por la ola de calor, a la vez que advirtió que el próximo fin de semana se prevé marea baja, por lo que no cree que se repita el colapso del domingo. Alonso confía en que a comienzos de agosto entre en servicio esta aplicación que permitirá reservar zona y hora en Las Teresitas, como un primer paso, pues no se descarta desarrollar esta experiencia en otros lugares de baño. "La prioridad ahora es Las Teresitas. Ya se ha solicitado los presupuestos a las empresas que puedan desarrollar esta aplicación. Además, también me reuniré con el compañero de Hacienda para habilitar la partida económica que permita la contratación de este servicio así como de la empresa que se encargará de regular el acceso a la playa", explicó Evelyn Alonso.

La concejala hizo hincapié en contratar personal específico para controlar los accesos para que la Policía Local centre sus esfuerzos en tareas específicas y también necesarias como pueda ser regular el tráfico rodado, lo que permitirá generar puestos de trabajo.

"Será una aplicación muy intuitiva en la que los usuarios determinará tendrán un tiempo determinado. Una vez agotado ese plazo, si quienes reservaron su lugar en la zona de baño no validan su reserva, se liberará para nuevos usuarios que deseen disfrutar de Las Teresitas", añadió Alonso. La cita previa estará en servicio a comienzos de agosto y contará con una campaña de información complementaria a pie de playa para informar a los bañistas de la necesidad de mantener el distanciamiento social, cuándo se debe hacer uso de la mascarilla -cuando se entra o sale de la playa- u otros detalles del protocolo Covid-19.

Evelyn Alonso defiende el binomio de una playa organizada y solidaria que transmita para el usuario la sensación de seguridad, un aliciente para disfrutar de Santa Cruz. "No se establecerán franjas horarias, sino que los vecinos podrán reservar su plaza desde las nueve de la mañana hasta la siete de la tarde, y la propia aplicación regulará las zonas libres", explicó la concejala, que no descarta hasta incluir fotos aéreas a tiempo real.