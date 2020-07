"No hay playa para tanta gente"

Las elevadas temperaturas y las ganas, que no se acaban, de disfrutar del mar, tras meses de confinamiento por el Covid 19, provocaron ayer domingo que numerosas personas decidieran pasar la jornada refrescándose en el litoral de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, lograr poner los pies en el agua se convirtió para muchos en toda una odisea y algunos, incluso, ni siquiera consiguieron hacerlo.

La masiva afluencia de bañistas a las playas de Anaga, fundamentalmente a Las Teresitas y a Las Gaviotas, obligó al Ayuntamiento de la capital, debido al control de aforos, a cerrar el acceso de vehículos a las mismas en varias ocasiones a lo largo del día, tal y como también había ocurrido el sábado. La Policía Local, a través de su twitter, recomendó a los ciudadanos a desistir de acudir a las citadas zonas de baño. Aún así, las colas se convirtieron en interminables y desesperantes, sobre todo para aquellos que al llegar se encontraban con que el acceso estaba cerrado, situación que provocó numerosas quejas. Algunos optaron por ignorar las vallas policiales, pero los agentes frenaron su osadía.

"Está claro que, con o sin medidas de control de aforos, faltan playas en Santa Cruz y alguien tendría que ponerle ya solución a esto", apuntó Cataysa Olivera, vecina de la capital que se encontraba en Las Teresitas. Esta reprochó que aún no se hayan iniciados las obras de la zona de baño de Valleseco y que con tantos kilómetros de litoral que tiene el municipio, "tengamos tan poco espacio para acceder al mar". Lo mismo opinaron otros bañistas que lograron llegar ayer a la playa chicharrera, como José Río, Ana Cantero, Olivia González o Diana Chinea, quienes insistieron en que "no hay playas en Santa Cruz para tanta gente". "Si tuviésemos más, podríamos repartirnos mejor; no se formarían tantas colas ni ahora, con esto del coronavirus, ni nunca; y se podrían cumplir perfectamente las medidas de control para evitar contagios", señalaron.

Asimismo, estos mostraron sus preocupación porque, "a pesar de los controles de aforo, hay demasiadas personas en Las Teresitas y es difícil encontrar un sitio en el que colocar la toalla y poder mantener las distancias". Además, comentó Olivia González, "muchos ciudadanos no cumplen con las medidas, ni se ponen mascarillas ni respetan las distancias". Incluso, añadió, "en algún chiringuito ni siquiera los camareros se colocan los equipos de protección".

Cataysa Olivera manifestó que, "teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, la playa está llenísima. "Nosotras no solemos venir los domingos, pero hoy tuve que acercarme hasta San Andrés para dejar a mi hija. Eso sí, nos levantamos muy temprano para no coger demasiada cola. A medida que han pasado las horas, la playa se ha ido llenando. La cerrarán cuando se alcance el aforo total permitido", agregó.

Diana Chinea y Olivia González, vecinas de Santa Cruz, también madrugaron para no encontrarse con el acceso cerrado a Las Teresitas, "Aún así, nos pasamos más de una hora en la cola, que comienza en la autovía de San Andrés, antes de llegar al pueblo", declararon. Estas instan al Ayuntamiento y a la Policía Local a que busquen una solución para mejorar el tráfico de acceso a las playas de Anaga, "porque la situación es insufrible". Asimismo, González aprovechó para reclamar que las zonas de baño "estén más controladas".

En este sentido también se manifestaron José Río y Ana Quintero, ambos vecinos del municipio de El Rosario, que acudieron ayer a la playa chicharrera de Las Teresitas. "La verdad es que muchas personas no cumplen con las medidas exigidas para evitar contagios, por lo que los agentes de la Policía Local deberían interponer más sanciones, para que dichas medidas se respeten, sobre todo en las playas. La gente debe ser más consciente de la situación en la que estamos, porque se están produciendo rebrotes del coronavirus", apuntaron.

Idaira Plasencia, vecina de La Laguna, fue otra de las personas que eligió ayer Las Teresitas para pasar un día de playa. "Después de tantos meses de confinamiento, la gente tiene ganas de disfrutar del mar. Y lo hace cada vez que puede. Pero tenemos que ser conscientes de que debemos tomar todas las precauciones necesarias. Algunos lo hacen y otros no, y esto debería estar más controlado", agregó.

Para Sindy Pinzón, que acudió con su familia a la zona de baño chicharrera, también es necesario "poner fin a las brutales colas que estamos sufriendo para acudir a la playa". "Alguna solución tiene que haber", dijo. De resto, añadió, "creo que la mayoría de las personas que están en Las Teresitas respetan las medidas de control y distanciamiento físico".

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se recomienda a los ciudadanos que, antes de acudir a las playas de Anaga, consulten la información sobre el estado de las mismas en la página web https://santacruzdetenerife.es/web/servicios-municipales/medioambiente-y-sanidad/estado-playas. Asimismo, el Consistorio ha colocado varios carteles informativos en los que se indican los niveles de aforo.

Desde la Corporación local se recuerda que la playa de Las Teresitas se ha dividido en cuatro sectores y el aforo se va controlando en función de como se vayan llenando estos, y de manera que se puedan respetar las distancias de seguridad entre los bañistas. La Policía Local procede al cierre al tráfico de los accesos a la playa cuando la ocupación en los cuatro sectores es alta y no los vuelve a abrir hasta que no disminuya en alguno. Lo mismo ocurre en Las Gaviotas y las playas de Benijo, Roque y Antequera, que se cierran cuando se producen aglomeraciones.

Pero ayer no solo sufrieron colas los ciudadanos que se acercaron hasta las playas de Anaga. También les pasó a aquellos que eligieron las piscinas del Parque Marítimo, aunque ya sin coches. A las puertas de estas instalaciones se agolparon desde primera hora de la mañana numerosos ciudadanos. Enseguida se completó el aforo, de unas 2.100 personas en la actualidad por las restricciones del coronavirus. "Eso sí, vamos permitiendo el paso a medida que se van vaciando las piscinas", señaló uno de los encargados del acceso al Parque Marítimo.

Ya dentro, la utilización de la mascarilla es obligatoria hasta que los ciudadanos se coloquen en sus hamacas o se bañen. El personal desinfecta las hamacas para un nuevo uso. Los bañistas aseguraran que "aquí dentro la gente cumple con las medidas". "Yo creo que es uno de los lugares más seguros en los que ahora podemos estar", comentó Dácil Pérez, vecina de la capital, que acudió con sus hijos a pasar el domingo en el Marítimo.

Desde la entidad Parque Marítimo, que pertenece al Ayuntamiento de la capital, se recomienda que se adquiera la entrada para las piscinas a través de la web www.parquemarítimosantacruz.es.