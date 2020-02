Unidas Podemos exige destinar el dinero del Puerto de Granadilla al proyecto de enlace de Santa Cruz

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz debatirá hoy una moción presentada por Unidas Podemos para instar a la Autoridad Portuaria a que destine parte de la financiación del Puerto de Granadilla a la ejecución de la tercera y última fase de la capitalina plaza de España, que supone un coste de unos 100 millones de euros y con la que por fin la ciudad tocará el mar.

En concreto, y según explicaron este jueves, 27 de febrero, los concejales de Unidas Podemos, Yaiza Gorrín y Ramón Trujillo, con esta moción se pretende que la Autoridad Portuaria paralice el gasto previsto para finalizar el Puerto de Granadilla, el cual asciende a unos 290 millones de euros, con el objetivo de que se puede ejecutar ya el proyecto de enlace de Santa Cruz, que permitirá la prolongación de la ciudad dentro del Puerto.

Unidas Podemos considera que Santa Cruz de Tenerife ya no puede seguir esperando más tiempo para "volver a abrir al mar nuestro medio urbano" y para "avanzar en la materialización de una serie de espacios de ocio, comerciales y de otro tipo que redefinirán nuestra ciudad". Y, además, señalaron Gorrín y Trujillo, "este nuevo espacio público debe estar financiado fundamentalmente por las arcas públicas para que una vez construido no obedezca a una simple lógica de explotación lucrativa privada, sino a una lógica de espacio público de la ciudadanía". Los ediles se refirieron a los argumentos dados por la Autoridad Portuaria, en relación a que "siempre se ha contemplado en los planes de empresa del Puerto que este proyecto debe ser ejecutado con inversión privada", porque, además, no existe financiación para el mismo.

Por ello, y porque Unidas Podemos considera que el Puerto de Granadilla es "innecesario" y que se está produciendo un despilfarro de cantidades multimillonarias, en la moción se reclama que parte de los 290 millones destinados a culminar la citada infraestructura se desvíe a la ejecución del proyecto de enlace de Santa Cruz. "El Puerto de Granadilla no ha servido para el tráfico de contenedores ni de pasajeros, ni para la entrada de gas natural, ni para generar empleo, ni ofrece un espacio más adecuado para las reparaciones navales, porque la mayoría de los días hace viento", dijo Trujillo.

Para los ediles de Unidas Podemos, la ejecución de la tercera fase de la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife sí "generaría empleo al haber una zona de ocio, además de ser un lugar interesante para la ciudadanía y los turistas". Ambos han calificado el gasto previsto para el Puerto de Granadilla como "un despilfarro injustificado". "Es un escándalo tirar al mar tanto dinero, por lo que pretendemos que el pleno se pronuncie pidiendo a la Autoridad Portuaria detener el gasto y redirigir el dinero a otras necesidades del Archipiélago, entre ellas el enlace Puerto-ciudad", han manifestado.

Ramón Trujillo ha apuntado que los 442 millones de euros ya gastados en el Puerto de Granadilla y los 290 previstos sumarían 732 millones, "precio equivalente a la construcción de más de 10.000 viviendas".