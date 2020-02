La Cooperativa Hogar del Taxista no ve justificada la activación del 'transfer'

El presidente de la Cooperativa Hogar del Taxista de Santa Cruz, Emilio Davó, considera que ahora mismo no está justificada la activación del transfer, sistema que permitiría que todos los taxis de la Isla pudieran recoger pasajeros en las llamadas "áreas sensibles", es decir, en los puertos y aeropuertos de Tenerife, llevando a cabo una reserva previa.

Davó recordó que antes de que se pueda activar esta posibilidad, el Cabildo de Tenerife tendría que elaborar un estudio socioeconómico y, además, contar con todas las asociaciones de taxistas de la Isla, con los ayuntamientos afectados y con los usuarios.

"Es decir, que cuando se pide la activación inmediata del transfer se está engañando a la gente", advirtió Davó, en alusión a las manifestaciones del presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, que amenazó hace unos días con "colapsar" el aeropuerto Tenerife Norte si la Corporación insular no pone en marcha este sistema.

El presidente de la Cooperativa Hogar del Taxista detalló que el transfer es un mecanismo que los cabildos pueden activar para "atender" las zonas sensibles en caso de que no tengan el suficiente número de taxis para hacer frente a los servicios requeridos.

"Aquí, la idea que están vendiendo es que los taxistas de Santa Cruz pueden subir a La Laguna, pero también hay que vender que de todos los municipios vendrán a Santa Cruz a los cruceros y, por tanto, la recaudación será menor", manifestó Emilio Davó.

En esta línea, también se refirió a la incongruencia que significaría activar el transfer cuando todavía "faltan ciento y pico licencias" para llegar a la ratio elaborada en 2010 -522 licencias- y "mantenemos dos días de parada". "No lo veo, y mucha gente tampoco", aseguró el taxista. "Me da que esto no lo han pensado bien. Ahora mismo, perjudica a más gente que a la que beneficia", añadió.

Este asunto se debatirá en la Mesa del Taxi del Tenerife, que el Cabildo ha convocado para el próximo 3 de marzo. A esa cita acudirán las asociaciones de taxistas, entre ellas la Cooperativa.