Taxistas de la capital amenazan con colapsar el aeropuerto de Los Rodeos

El Cabildo y las asociaciones de taxistas se reunirán el 27 de febrero

Unos 200 taxistas de Santa Cruz amenazan con colapsar el aeropuerto de Los Rodeos el viernes 13 de marzo si no se activa de manera inmediata el denominado transfer, aplicación que posibilitaría que todos los taxis que operan en la Isla carguen pasajeros en las conocidas como "áreas sensibles", es decir, en los puertos y aeropuertos, aunque no pertenezcan a los municipios en los que dichas infraestructuras están ubicadas. El presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, explica a EL DÍA que la movilización se llevará a cabo si no se llega a un acuerdo en la reunión que el Cabildo y las asociaciones de taxistas mantendrán el próximo 27 de febrero.

"Esperaremos hasta que se celebre este encuentro con la Corporación insular, pero si el resultado del mismo es negativo, nos concentraremos en Los Rodeos, entre las principales rotondas de acceso al aeropuerto, y durante las horas del mediodía", advierte Ojeda. Este señala que el propio consejero de Movilidad, Carreteras e Innovación, Enrique Arriaga, "nos reconoció que la citada aplicación ya está en marcha en todas las islas, menos en Tenerife, y que legalmente los taxistas de Santa Cruz de Tenerife tenemos derecho a recoger a pasajeros en el aeropuerto del Norte, al igual que los taxistas de La Laguna también podrían recoger pasajeros en el Puerto chicharrero".

Asimismo, el presidente de Élite Taxi Tenerife asegura que Arriaga se comprometió "con nosotros a activar el transfer", el cual "está bloqueado debido a un compromiso político y de amistad establecido entre el anterior Gobierno regional y la Asociación del Taxi en La Laguna". Ojeda quiso dejar claro que esta aplicación no consiste en que cualquier taxista pueda recoger a cualquier pasajero en los puertos y en los aeropuertos, "sino que solo se prestaría servicio con los clientes previamente contratados por aplicación telemática, como ocurre, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria".

"No entendemos por qué los taxis de la capital no podemos recoger a nuestros clientes en el aeropuerto, cuando son ellos los que quieren contratar nuestros servicios porque confían en nosotros o por lo que sea. Lo curioso es que el transfer está en toda España. El único lugar en el que está bloqueado es en Tenerife", manifiesta el presidente de Élite Taxi.

Este lamenta que en la actualidad se siga manteniendo una "guerra interna" entre los taxistas de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna por el transfer. "Nuestros enemigos no somos nosotros mismos, sino las grandes empresas subvencionadas, como los vehículos VTC y las guaguas, que nos quitan prácticamente todo nuestro trabajo", comenta Miguel Ojeda. Este confía en que finalmente el próximo día 27 se pueda llegar a un acuerdo.