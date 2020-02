Quince jóvenes, nuevos informadores turísticos de Santa Cruz

Quince jóvenes de la capital han completado su formación como informadores turísticos tras once meses de aprendizaje intenso en lugares como la Casa del Carnaval, la oficina turística de la plaza de España y distintos puestos itinerantes instalados en el municipio.

Ayer, los alumnos del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Enjoy Santa Cruz II recibieron el diploma que acredita su experiencia, en un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos de del Ayuntamiento de Santa Cruz y que presidió la alcaldesa del municipio, Patricia Hernández.

Durante los once meses que duró el programa, los jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años, recibieron formación teórica y práctica sobre atención e información turística. Esto les ha permitido obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3 en Promoción Turística Local e Información al Visitante.

En el acto de ayer estuvieron presentes también el viceconsejero de Empleo del Gobierno canario, Gustavo Santana; la concejal de Promoción Económica, Matilde Zambudio; la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y la concejal delegada de Empleo, Ana Delia Darias.

Patricia Hernández agradeció el trabajo que los jóvenes han prestado durante estos meses para que quienes visitan la capital se lleven la mejor impresión posible y conozcan la belleza que tiene esta ciudad, y los invitó dedicarse a lo que los haga feliz. "Y si para eso tienen que formarse, no duden en tomarse el tiempo que necesiten", recalcó.

En esta línea, el viceconsejero de Empleo recordó que los PFAE tienen en Canarias "una importante salida profesional" y añadió que en su voluntad está "que el Gobierno de Canarias lidere las políticas activas de empleo a través del Servicio canario de Empleo en conjunto con cabildos y ayuntamientos".

Matilde Zambudio, concejal de Promoción Económica, por su parte, destacó el "peso importante" que tiene el turismo en Santa Cruz. Prueba de ello son los 2,4 millones de visitantes que recibió la capital en 2019, que gastaron alrededor de los 109 millones de euros y cuyo sector, el turístico, generó 16.543 empleos directos.

Añadió Zambudio que para mantener este buen momento turístico que vive Santa Cruz, con buenas cifras de alojados, de cruceristas y de excursionistas, desde el Consistorio, y en colaboración con el tejido empresarial, se están poniendo en marcha diversas actuaciones para consolidar las estadísticas entre las que sobresalen la conservación del patrimonio histórico, la renovación de los planes de dinamización o el inicio de actuaciones específicas para rehabilitar ciertos espacios de interés turístico.

Los PFAE son programas públicos de empleo-formación, destinados a personas desempleadas sin formación específica en una profesión. Su objetivo es facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje y la experiencia profesional en una ocupación.