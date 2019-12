La música joven felicita la Navidad

El espíritu de la Navidad visitó ayer el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo a través de una joven bailarina que, con vestido celeste y una bella voz, interpretó algunas de las canciones más conocidas entre el público infantil y compartió el escenario con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert en la cuarta edición del Concierto Juvenil de Navidad del Puerto.

Unos 6.000 alumnos de Primaria de la Isla se trasladaron a bordo de 110 guaguas hasta la capital para disfrutar de este concierto que en esta ocasión llevaba por título Llegando a buen puerto. Magia de un cuento de Navidad y que incluyó temas como Qué festín, It's the most wonderful time of the year, Jingle Bell Rock, All I want for Christmas is you, Supercalifragilisticoespialidoso o Una sobre el mismo mar. Todo ello acompañado de las brillantes interpretaciones de los más pequeños de la casa, que no dudaron en ponerse en la piel de entrañables personajes de fantasía como Pinocho, el Conejo Blanco o Bella y entonar las canciones con las que la factoría Disney los ha hecho mundialmente famosos.

La magia de la lectura acompañó ayer al público durante el concierto, en el que quedó claro que las tapas de un libro pueden contener innumerables aventuras y que la imaginación de los menores es imprescindible para hacer que estas historias cobren vida. A pesar de que el concierto dio comienzo a las 11:00 horas, los miles de estudiantes ya llevaban un buen rato bailando puesto que pasadas las 10:30 horas comenzó a sonar la música en el escenario de la Dársena de los Llanos. Varios muñecos de nieve hicieron mover el esqueleto al público que se había dado cita, tanto entre las gradas como en la plaza de España.

Pocos segundos después de que el reloj del Cabildo de Tenerife marcase las 11 de la mañana, comenzó el espectáculo. Tal y como afirmaron desde la organización, "este es el único concierto para niños que se hace en Europa en esta época del año y eso es posible gracias al clima envidiable del que disfrutamos". Así, al agradable sol que lució durante toda la cita se unió la música de los 90 jóvenes músicos de entre 10 y 18 años que se propusieron hacer pasar un rato agradable al público.

El director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, José Antonio Cubas, se subió entonces al escenario para iniciar este concierto en el que la magia no reside únicamente en el música sino en los niños, tanto los que hacen sonar los instrumentos como aquellos que siguen la historia desde el improvisado patio de butacas. Y es que estas cuatro ediciones del Concierto Juvenil de Navidad se caracterizan por relatar una historia acompañada por los temas que interpreta la formación de menores.

La canción inicial de La bella y la bestia fue la encargada de inaugurar la jornada y provocó que cientos de gorras de color blanco volaran sobre las cabezas del público congregado en la Dársena de los Llanos. El panadero del cuento de hadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont publicado en el siglo XVIII saltó al escenario, seguido del resto de personajes de este número inicial. "Es una magia extraña, la Navidad está a punto de llegar", entonó la joven que interpretó a Bella durante el concierto y que se encargó de difundir la magia de la lectura.

Junto a los personajes de los cuentos, un faro adquirió protagonismo durante el recital. José Antonio Cubas relató que esta atalaya "tiene que alumbrar como nunca porque es Navidad" y "seguro que los vientos alisios nos acompañarán". Comenzaron así a sonar los primeros acordes de It's the most wonderful time of the year porque, tal y como afirmaron los protagonistas de este concierto, "la Navidad es ilusión, fantasía y generosidad". Durante todo este tiempo, la fiesta entre los miembros del público no paró porque, quién sabe, a lo mejor entre los miles de alumnos de toda la Isla que ayer acudieron al concierto están los futuros miembros de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert.

Tras la mención del cuento de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas llegó el turno de Pinocho que protagonizó uno de los momentos más tiernos de la jornada. El espíritu de la Navidad se encargó de convertir al muñeco de madera en un niño de carne y hueso y le mostró todo lo bello que tiene la época navideña acompañándose, como no podía ser de otra forma, de la música. Sonaron All I want for Christmas is you y Jingle Bell Rock, con las que los jóvenes componentes de la Orquesta Miguel Jaubert demostraron que no solo controlan los más variados instrumentos sino que además cuentan con voces envidiables.

Supercalifragilisticoespialidoso, Can can y Qué festín completaron el repertorio de este concierto. Los jóvenes artistas que se subieron al escenario del Puerto de Santa Cruz demostraron que tan solo hace falta amor y talento para trasmitir la magia de la literatura . Y, así, entre bailes y diversión, los alumnos tinerfeños recibieron encantados este mensaje que se está convirtiendo ya en toda una tradición gracias al Concierto Juvenil de Navidad.



Escenario navideño

Este escenario de la Dársena de los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en el epicentro de las grandes citas de la Navidad. Este espacio ya recibió el fin de semana pasado la visita de Raphael, quien deleitó con su talento y su famosa música a las más de 8.000 persona que compraron su entrada. Tras la jornada de ayer, la próxima cita tendrá lugar el próximo miércoles, el día de Navidad, con la XXVI edición del Concierto Extraordinario de Navidad de Puertos de Tenerife. Las invitaciones para acudir a esta cita se podían recoger desde el miércoles y ese mismo días se agotaron cuando tan solo había pasado una hora. La organización estima que se darán cita más de 15.000 personas para disfrutar de este broche de oro para el día de Navidad.