La alcaldesa admite un pacto previo con Cs sobre el reparto de concejalías

La nueva alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, ha admitido que ya existía un pacto previo a la constitución del Ayuntamiento chicharrero entre el PSOE y los dos concejales de Ciudadanos (Cs), Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano de La Concha, sobre el reparto de áreas en la capital. Así lo ha afirmado en declaraciones a Radio Club Tenerife y a la COPE, aunque también ha matizado que el documento en el que se venía trabajando no estaba firmado. Asimismo, ha señalado que el comité de pactos autonómico de la formación naranja conocía desde la semana pasada la existencia del acuerdo y, por lo tanto, las áreas que se estaban barajando para sus dos ediles, Urbanismo para Lazcano, y Promoción Económica y Turismo, así como la Sociedad de Desarrollo, para Zambudio, que es lo que finalmente ha sucedido. Esta última será, además, primera teniente de alcalde.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado ante los micrófonos de las citadas radios que está muy sorprendida y se siente desconcertada ante la denuncia realizada, a través de El Día, por la responsable de Comunicación de Ciudadanos en Canarias y diputada del partido en el Parlamento regional, Vidina Espino, con la que esta anunció que en Santa Cruz se había producido un "tamayazo" y que se había abierto expediente de expulsión contra Zambudio y Lazcano. Espino señaló que los dos concejales de Cs de la capital habían desobedecido las órdenes del partido votando a favor, el pasado sábado durante la constitución del Ayuntamiento, de la socialista Patricia Hernández para que esta se convirtiera en alcaldesa, con el objetivo de conseguir "sillones" y áreas relevantes en la ciudad, como la de Urbanismo.

Según la diputada, Zambudio y Lazcano habían mentido, siguiendo las directrices de una operación orquestada por el secretario de organización de Ciudadanos, Juan Amigó, con el fin de conseguir determinados intereses en el municipio. La responsable de Comunicación de la formación naranja apuntó que en ningún momento ni el comité de pactos autonómico ni la dirección nacional del partido habían autorizado ningún tipo de acuerdo en Santa Cruz de Tenerife y, además, "se les advirtió a los dos ediles que serían expulsados si votaban a favor de Hernández con el apoyo de Podemos-Izquierda Unida Canaria-Equo".

La nueva alcaldesa de Santa Cruz insistió, en declaraciones a Radio Club Tenerife y a la COPE, pues se negó ayer a hablar con el periódico El Día, en que tanto la responsable de Comunicación de Ciudadanos, Vidina Espino, como la secretaria de Acción Institucional en Canarias, Teresa Berástegui, conocían "hace bastantes días" el acuerdo entre los socialistas de Santa Cruz y los dos ediles de Cs, así como el reparto de áreas. Por ello, Patricia Hernández ha exigido a la formación naranja y, en concreto, a los cargos que han avanzado la acusación de "compra de votos", que se "retracten" o que "aporten las pruebas suficientes como para demostrar lo que han dicho".

"Se trata de mentiras, de acusaciones injustas y muy graves, por lo que en las próximas horas tendrían que retractarse o aportar pruebas. Estos son acusaciones muy serias que yo no voy a permitir. Este asunto está en manos de nuestros abogados", ha manifestado la alcaldesa, que no descarta acudir a los tribunales.

La regidora socialista ha indicado que no teme una moción de censura en el Ayuntamiento, "pues esto no va a suceder". También ha confirmado que no dejará su acta en el Parlamento.

Por otra parte, Hernández ha anunciado que las primeras acciones que impulsará en el Consistorio de Santa Cruz de Tenerife como alcaldesa serán el incremento del parque municipal de viviendas y la recuperación del dinero de la operación de compraventa de la playa de Las Teresitas.