Recordando a don Agustín de Betancourt y Molina

Don Agustín de Betancourt y Molina fue el segundo hijo varón del matrimonio conformado por don Agustín de Betancourt y Castro, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y doña Leonor de Molina y Briones, natural de Garachico, Tenerife. Contrajeron matrimonio en La Orotava en 1755 y tuvieron 11 vástagos. Los tres primeros fueron José, Agustín y María del Carmen y nacieron entre 1756 y 1758. Tuvieron mucha relación con la Sociedad Económica de Amigos del País. La vida de la familia Betancourt transcurrió entre el Puerto de la Cruz de La Orotava, La Orotava y las Haciendas de Rambla de Castro, la Zamora e Icod el Alto, en Los Realejos. Los dos hermanos mayores, a partir de 1778, tuvieron muchas relaciones con Europa, principalmente Agustín, con Madrid y París. También con Inglaterra y por supuesto con Rusia, trabajando para el zar Alejandro I, adonde viajó en 1808 después de crear las Escuelas de ingenieros de caminos y puertos en Madrid y la de Vías de Comunicación en San Petersburgo, donde falleció en 1824. Conoció en Madrid a Alejandro de Humboldt, en 1799, cuando el naturalista prusiano buscaba permiso del rey Carlos IV para viajar a Canarias y a las Américas hispanas.

Hace cinco años, en 2018, el ilustre ingeniero canario nacido el 1 de febrero de 1758 en Puerto de Orotava, don Agustín de Betancourt y Molina, fue declarado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz Hijo Predilecto de la ciudad a propuesta de quien suscribe estas líneas. La adopción del acuerdo tuvo lugar el 29 de enero de ese mismo año 2018, fecha de mi cumpleaños, lo que me llenó de orgullo y me enalteció a mis 76 años, ya que serví al Puerto de la Cruz como edil municipal del Ayuntamiento durante cuatro años como responsable de relaciones institucionales y de turismo. Fueron cargos que compartí entre 1995 y 1999. Luego, entre 1999 y 2003, el ser diputado electo del Parlamento Europeo, me permitió participar en el mundo de las gestiones de cooperación que se establecieron entre la Fundación canaria Betancourt, el CEHOPU, la Fundación Pushkin de España y la Universidad rusa de Vías y Comunicaciones de San Petersburgo al objeto de revitalizar las acciones conjuntas entre Canarias, Madrid y Rusia, en recuerdo del ilustre ingeniero canario, particularmente en materia de turismo cultural, técnico y científico. Meses más tarde, en octubre de 2018, nuestro admirado don Agustín de Betancourt y Molina fue distinguido por el Cabildo de Tenerife como Hijo Ilustre de la Isla. Aporté un granito de arena.