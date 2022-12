Torres anuncia el fin del mundo

«Queridos conciudadanos, queridas canarias, queridos canarios, querido Casimiro.

Buenas tardes.

Me dirijo a todos ustedes en esta intervención extraordinaria a través de la Radiotelevisión Canaria para anunciar un acontecimiento excepcional del que he sido informado hace apenas unos minutos: el fin del mundo. Y con el fin del mundo, quisiera aclararlo, no me refiero a que la compañera Nira Fierro se haya lesionado la muñeca al golpear con su entusiasmo progresista el escaño para agasajar el último discurso del compañero Iñaki Lavandera. Quiero tranquilizar a todos los afiliados y altos cargos de nuestro gran partido: la muñeca de Nira está fuera de peligro. Me refiero al fin del mundo. Al apocalipsis. Al ya no más. Al acabóse. Según me ha comunicado el ministro Félix Bolaños ocurrirá dentro de diez minutos aproximadamente. La tranquilidad en todo el país es absoluta. Solo en Cataluña se ha convocado el Parlament para proclamar la separación de Cataluña del resto del Estado español y conseguir ser independientes al menos durante un par de minutos, a ver cómo se siente uno. El Gobierno de España sostiene que tal decisión, en esta coyuntura, encaja perfectamente en la Constitución, y estamos perfectamente de acuerdo.

Somos un pueblo capaz de mirar la verdad a la cara desde siempre. Hemos de reconocer todos, desde el gobierno a la oposición, que las señales han sido inequívocas: incendios forestales, la ruina de Thomas Cook, una pandemia, el desplome del turismo, la misteriosa desaparición de cuatro millones de euros de dinero público, terremotos, Blas Acosta como viceconsejero de Economía, meteoritos, Pepe Moreno, enigmáticamente, como tertuliano en todas partes, anuncios de lluvia y no cae una gota. Ahora nos enfrentamos a un reto más: el apocalipsis. No, no lo calificaría como un asunto menor, pero no nos desanima. Hemos demostrado que este Gobierno se crece ante las dificultades. Vamos a seguir trabajando incansablemente en los ocho minutos y veinte segundos que nos restan de legislatura. Acabamos de firmar dos decretos leyes por el que se aprueban tanto la Renta Básica como la ley de Cambio Climático y Transición Energética, que deberían ser validadas por el Parlamento de Canarias, obviamente, pero como todo está a punto de acabar, incluido el Parlamento, ese trámite quedará suspendido. Ahora mismo está saliendo de imprenta y colgándose en la web ambos decretos para su inmediata entrada en vigor. Dos logros excepcionales de un Gobierno evidentemente progresista que mejorarán la vida de los canarios y canarios en los próximos seis minutos y diez segundos.

De nuevo, como ha ocurrido desde julio de 2019, los pesimistas, los agoreros, los profetas de la catástrofe seguirán insistiendo en que todo está mal. Pero los agoreros, los pesimistas, los profetas de la catástrofe se equivocan de nuevo y, si dispusiéramos de más tiempo, se equivocarían siempre. Este Gobierno, el Gobierno que me ha honrado presidir, deja Canarias mejor que la que encontró. Por lo menos mejor que la habrá en cinco minutos. También he firmado hace un instante otro decreto en virtud del cual todo el personal eventual y laboral de la administración autonómica se convierte automáticamente en personal funcionario con una única prueba: escribir correctamente su nombre y apellidos y recitar la tabla del dos, lo que pueden hacer, si se dan un poco de prisa, en la aplicación móvil que parece ahora en las pantallas de sus televisores. Vaya, ahora me entra un wasapp de Pedro Sánchez. A ver. Que si ya ha empezado a saltar todo en pedazos por aquí. Le voy a decir que no, para que no se me angustie. Mandado. Una prueba más de que el diálogo es mejor que la confronta…».