Acufade es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los cuidadores de personas dependientes o que padecen alzheimer y otras demencias. Su trabajo con personas necesitadas da atención especial comenzó justo a principios de este siglo en La Matanza, centrándose primero en la isla de Tenerife, aunque acabó por convertirse en una entidad de carácter regional, declarada de utilidad pública en 2011. Acufade es la primera asociación canaria acreditada para prestar servicios de promoción de la autonomía personal, tanto en centros como en domicilios. No son ni unos lenguaraces ni unos radicales, han atendido a miles de personas en sus más de veinte años de vida, y saben perfectamente lo que se traen entre manos. Su presidenta, Elena Felipe, es una mujer razonable y sensata, comprometida con el servicio público y sin miedo a decir lo que piensa. Es recordada una comparecencia suya en el Parlamento de Canarias, a finales de noviembre del pasado año, en plena pandemia, en la que denunció sin ambages el abandono de las personas dependientes por parte de la administración regional durante el confinamiento.

Ahora ha calificado de «chapuza» –sin miedo a lo que esa palabra significa– la propuesta de catálogo de servicios y prestaciones de Servicios Sociales, que regula los centros de día o los servicios de apoyo a mujeres y niñas que han sufrido violencia machista, y que el Gobierno de Canarias –después de dos años de preparación– quiere ahora aprobar por decreto antes de que acabe diciembre.

Pero la chapuza pergeñada por la consejera Santana no contempla servicios absolutamente imprescindibles para personas con alzheimer u otras demencias, y reduce a cinco horas al mes los tratamientos de fisioterapia, la estimulación cognitiva, la terapia ocupacional o el apoyo emocional. Después de media legislatura preparando la propuesta de catálogo, lo que al final se ha presentado desde Derechos Sociales se ha hecho sin consultar ni a los interesados, ni a sus cuidadores, ni a las instituciones implicadas.

Elena Felipe no está sola en su rechazo al Catálogo de Santana: más de sesenta enmiendas han presentado al proyecto la asociación de cuidadores, el Cermi, los colegios de Psicología de la provincia tinerfeña y el de Las Palmas, los colegios de Trabajo Social y Educación Social y la Coordinadora de Acción Social de Canarias. Un rechazo unánime al nuevo catálogo, después de que poco antes de las vacaciones de verano, los agentes sociales rompieron relaciones con la consejera y pidieran amparo al presidente Torres. Torres no ha acusado aún recibo de esa petición, por lo que se le ha enviado una nueva carta solicitándole audiencia para pedirle que se ponga su uniforme de bombero apagafuegos y evite la aprobación del catálogo en su actual redacción. Hasta el Cabildo de Tenerife, gobernado por la misma entente floral que el Gobierno, ha emitido un informe de alegaciones donde advierte que se atribuyen a los cabildos insulares servicios que no son de su competencia y a la región –con carácter exclusivo– competencias que si son de los cabildos.

Uno se pregunta quién se ha ocupado de preparar el texto. Quizás haya sido el director general Montero, en los ratos que le dejan libre sus twits oficiales y los de camuflaje.