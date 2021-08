El tejido empresarial canario está estructurado para dos millones doscientos mil habitantes y quince millones de visitantes con un periodo medio de estancia de siete días y un volumen de consumo estable.

Si partimos de que los canarios estamos padeciendo una inestabilidad económica, profunda e intensa, con una tasa de paro y trabajadores en ERTE sin parangón y que el nivel de confianza y consumo está cohibido, la necesidad de recuperar el promedio de visitantes y su capacidad de consumo es crucial para volver a crear riqueza y empleo suficientes.

A esto debemos añadir una serie de factores externos que necesitamos que se despejen mas pronto que tarde.

Nadie duda que tenemos una escasez mundial de materia primas y productos elaborados, que inciden en Canarias de manera notoria, pues siempre hemos paliado nuestra lejanía y carencia de materias primas, con un mayor nivel de aprovisionamiento de productos para evitar la rotura de existencias y garantizar el abastecimiento, hecho que es, actualmente imposible, tal y como está el mercado.

Por otro lado, estamos fuera de las rutas de turismo comercial para países fuera de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, que aportan cerca del 40% de los turistas que nos visitan, porque no hemos puesto en marcha un sistema eficiente de devolución de IGIC para sus compras, tal como tienen vigente otros países, incluso el resto del Estado.

No podemos seguir dilatando la puesta en marcha de soluciones, pues, por un lado, el mercado no se para y las políticas de ajuste financiero y fiscal están tocando a las puertas para asentarse, no mas tarde del año 2023.

Necesitamos asumir la eficiencia de los servicios públicos, así como la eliminación de la excesiva burocracia, antes de que caigan los estímulos financieros, dejando de obsesionarnos con los llamados ricos – que sólo son el 1% de la sociedad- y centrarnos en la búsqueda de soluciones para la mayoría de población con ingresos medios o bajos, cuyo fin no es hacerse ricos, sino vivir confortablemente en proporción a su esfuerzo y la riqueza que seamos capaces de crear.