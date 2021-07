Hay cierta izquierda extrema, independentista marxista leninista ecologista —y échale una chayota— que tiene una curiosa teoría donde mezcla la autarquía franquista, la pesadilla comunista y el ideario económico de Gabi, Fofó y Miliki. Y de vez en cuando nos dejan alguna perla de esa ecléctica sabiduría económica.

Su teoría perroflautista oficial consiste en alcanzar la soberanía alimentaria produciendo aquí todo lo que necesitamos y pagándole a los agricultores un precio justo (léase justo como más caro). Esta bienintencionada ingeniería social para discriminar en favor del terruño nos llevaría a que aunque podamos importar un kilo de papas israelíes a un euro el kilo, lo “justo” sería que las paguemos a cinco euros el kilo y producidas aquí.

Si pagamos las papas a cinco euros el kilo el consumidor se jeringa, porque se empobrece, pero el agricultor canario podría comprarse, por ejemplo, una camisa más cara (porque el comerciante canario profundo, también querría un precio justo). El de la tienda, a su vez, podrá comprar las papas más caras. Lo cual producirá que el agricultor pueda comprar ropa más cara. Y como en una película de los hermanos Marx y Engels, el agricultor venderá las papas cada vez más caras y el comerciante venderá más caras sus camisas en un divertido proceso inflacionario mutuo e infinito en el que un kilo de papas y una camisa lleguen a costar un millón de euros.

Todo independentista marxista leninista ecologista tiene dentro de su alma, profundamente canaria, una maceta en la que quiere plantar un país autogestionario y soberano, lleno de nubes blancas, canarios flautas, placas solares, molinos eólicos, bicicletas que circulan de aquí para allá y huertas plantadas con todo tipo de productos: el jardín del Edén de las Hespérides. Nada que objetar, porque aquí cada uno tiene el sueño que quiera. Y es verdad que también hay por ahí pesadillas peores.

El problema es que vivimos en unas islas muy empinadas y muy malas para las bicicletas. Y con riscos donde malamente se pueden plantar aguacateros. El mundo, al final, se basa en el comercio: comprar lo que no tienes o no puedes producir y vender lo que haces mejor o más barato que los otros. Canarias no tiene suelo, ni agua abundante para la agricultura. No tiene minas ni para un lápiz. No tiene ríos, salvo los hijos del inolvidable don Victoriano. No dispone de materias primas, aunque haya primos para parar un tren, una regasificadora, el puerto de Fonsalía y lo que haga falta. La industria es imposible. Y el campo es un restaurante con mesas de madera.

Sin comercio y sin turismo seríamos una especie de cárcel atlántica donde los felices habitantes se pagarían a sí mismos salarios multimillonarios con una moneda hecha de conchas de burgado y beberían leche fresca de las cabras, vecinas de la cueva de al lado. O sea, justo como hacían esos tipos estupendos que hoy nos enseñan sus dientes de momia en los museos canarios. El buen salvaje con el que sueñan los que sueñan con las ovejas eléctricas renovables.