Este relato lo escribo un lunes, el 24 de mayo de 2021. Es el Día de la Amistad y onomástica de María Auxiliadora, la Virgen que nos enseñaron a rezar los salesianos de La Orotava cuando estudiábamos en los años 50 del siglo pasado en el colegio de San Isidro, fundado por don Nicandro González y Borges, un mecenas muy especial de la Villa. Unos minutos antes me puse a leer la prensa que diariamente me trae un vecino.

El día amaneció lluvioso pero me alegré al comprobar que la brisa había desaparecido, el ambiente estaba fresco y enseguida pensé en el incendio forestal de los montes del municipio de Arico, del otro lado del valle de Taoro que desde hacía algunos días amenazaba la comarca sur de la isla. Recordé la importancia de los montes y de los árboles que horas antes había disfrutado en un programa nocturno sobre la naturaleza que proyectó la televisión española, la TVE2. Entre Humboldt, los árboles y los animales disfruté mucho en estos días primaverales. Además me puse a recordar los libros que pronto iba a conocer: de un lado, el que trata de la Ecología, el cambio climático y la extinción, escrito por el profesor universitario Luis Herrera Mesa, catedrático emérito de la universidad de Navarra e Hijo Predilecto de la isla de La Gomera; de otro, el que está dedicado por el Cabildo gomero a Efigenia Borges, Historia Viva de la isla de La Gomera. O sea que entre gomeros andaban los libros.

Sin embargo lo que más me sorprendió de aquella mañana era la noticia que aparecía en la portada del periódico El Día: Marruecos y EEUU organizan unas “macromaniobras” en el Sahara. Deduje: LO QUE FALTABA, y encima lleva el nombre de León Africano 2021, conocido militarmente como el AFRICOM 2021. Curiosamente la noche anterior había contemplado en el documental de la naturaleza de la TVE2 unas imágenes sobre el león africano y uno de ellos era el único que vivía en zonas subtropicales. En el caso de la operación militar leí que se celebrarían en la primera quincena de junio, en suelo marroquí, a la altura de los campamentos de Tinduff en Argelia, y en territorio sahariano; que participarían 7800 efectivos de 30 países, 167 vehículos y aeronaves. Todo ello con un presupuesto de 24 millones de dólares, cifras expuestas por los mandos norteamericanos y marroquíes. La verdad es que uno no entiende cómo está jugando Marruecos con España aunque en verdad no debe extrañarnos por la historia africana que España le ha ofrecido desde 1975 cuando le cedió ilegalmente el territorio africano del Sahara Occidental después de la Marcha Verde y del Acuerdo Tripartito de Madrid. No es difícil de entender estas maniobras, toda una exhibición militar, cuando constatamos desde entonces las relaciones comerciales entre los EEUU y Marruecos donde no faltaron las intervenciones de Juan Carlos I, el rey Hassan II y el secretario de estado norteamericano, Henry Kissinger tal como se puede leer en los documentos desclasificados por la CIA en esta operación africana. Como tampoco olvidar poner sobre la mesa la marroquinización del Sahara impuesta recientemente por el ex presidente Trump de la que aún no se ha manifestado el presidente Biden.

Tengo claro que la situación geoestratégica de Canarias ha servido para alentar las crisis políticas a lo largo de la historia, como sucedió en 1962 con Cuba cuando la Guerra Fría, por los misiles de la URSS de Kruscheft, con Kennedy de presidente de los EEUU. No obstante hemos de recordar que en la Constitución de 1978, norma fundamental del Estado, la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Quizás por ello los canarios somos demasiado buenos. Resulta sorprendente este pasillo abierto entre el Sahara Occidental y el Oriente Próximo, entre Dakhla, la antigua Villa Cisneros, y Gaza, pasando por Ceuta y Melilla, con ingenieros de vías políticas como Mohamed VI y Netanyahu asistidos por los últimos presidentes de los EEUU de América, Trump y Biden. Se comenta que el reino de Marruecos ha incrementado recientemente unas decenas de kilómetros al muro que le separa del territorio liberado en el desierto del Sahara. Más ahora, lo preocupante para muchos canarios es el León Africano y los ingenieros políticos, es decir: THE AFRICAN LION, 2021.