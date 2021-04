El pasado 25 de marzo se cumplieron 40 años de la declaración de Garajonay como Parque Nacional, en la isla de La Gomera. Lo contó en la prensa, en la radio y en la televisión el amigo y compañero Ángel Fernández, ingeniero de montes y director del citado Espacio Natural Protegido (ENP), flamante Bien Natural del Patrimonio Mundial desde 1986. También lo escribió en la prensa el amigo Luis Herrera, biólogo y catedrático emérito de la universidad de Navarra e Hijo Predilecto de su isla natal, La Gomera. La declaración del Parque Nacional de Garajonay tuvo lugar en el periodo de sesiones del Congreso de Diputados del 23–F de 1981 cuando el golpe de estado de Tejero, una de las crisis políticas más importantes de la Transición española. Ello me sirvió para recordar los años de 1970 cuando propusimos desde el Icona de Canarias (José Miguel González, Juan Nogales y este relator) la declaración de los montes de laurisilva de la isla colombina como Parque Nacional, al igual que antaño lo había planteado el botánico sueco, Eric Sventenius. Así se protegerían los cuatros pisos de vegetación que describiera el naturalista prusiano Alejandro de Humboldt en 1799 cuando su visita a Canarias, camino de las Américas.

En 2015 tuve la oportunidad de editar en La Orotava un libro muy singular, El Hierro submarino, que dediqué a mi amiga nonagenaria y cantante herreña María Mérida, que cumplió 90 años el 5 de junio de 2015. En el citado libro escondía mi propuesta declarativa del futuro Parque Nacional submarino de la isla del Meridiano. Me acompañaron el doctor en Biología y catedrático de Biología marina de la universidad de La laguna (ULL), el gomero Alberto Brito, que me redactó el Prólogo mientras que la Presentación corrió a cargo de Tomás Padrón, un viejo amigo del mundo de la política que me enseñó muchas cosas de su isla natal, El Hierro, en la que llegó a ser presidente de su Cabildo. Ambos me apoyaron la propuesta de declarar Parque Nacional submarino el volcán emergido desde los fondos submarinos de la isla, aún sin asomar a la superficie del mar de Las Calmas frente a La Restinga después de la erupción volcánica de 2011. Las fotografías submarinas fueron tomadas por el trío Taoro, tres amigos del valle de La Orotava, Eduardo Acevedo, Sacha Lobenstein y Francis Pérez, que conocían muy bien las aguas submarinas herreñas. Por su parte las fotografías terrestres fueron tomadas por Imeldo Bello, Carolina Ascanio y Manuel Méndez, asiduos colaboradores.

Ahora, que estamos viviendo otra etapa de crisis, sanitaria por culpa de la pandemia del covid-19, sería una buena ocasión de retomar la idea de la declaración del futuro Parque Nacional (PN) del volcán del mar de las Calmas que los expertos volcánicos han denominado Tagoro.

Por lo que hemos leído en la prensa española, podría ser, en su caso, el número décimo séptimo de la lista de este tipo de Espacio Natural Protegido en territorio español después del anuncio que hemos leído en los medios de comunicación acerca del posible Parque Nacional de los Pinsapos en la sierra de las Nieves, de Málaga.

Cuando escribí mi libro El Hierro submarino redacté un Proemio específico: “Del Teide al mar de las Calmas”, en el que señalaba que caso de aprobarse la declaración del futuro Parque Nacional marino, Canarias, comunidad autónoma española y región ultraperiférica de la UE, contaría con cinco espacios naturales protegidos bajo la figura de Parque Nacional, de los cuales dos de ellos, Garajonay y el Teide, están incluidos por la Unesco en la lista de Bienes Naturales del Patrimonio Mundial, por sus excepcionales valores universales.

Al parecer la idea de la declaración del PN marino de Tagoro en la isla de El Hierro está pensado también desde hace algún tiempo por el organismo responsable de parques nacionales (OAPN), dirigido por el colega Basilio Rada, después de la erupción volcánica de septiembre de 2011. En caso de la tramitación del expediente la declaración tendría que ser aprobada por las Cortes Generales españolas y fundamentarse en las disposiciones que contiene la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. Es decir cumplir con los objetivos de la conservación de los valores naturales de los PN, con los requisitos previstos en cuanto a representatividad de un sistema natural no incluido en la red estatal, así como en lo referente a superficie (biotopo) y comunidad biológica (biocenosis); con los contenidos de la declaración tanto a nivel estatal como autonómico, con el régimen de protección preventiva, con los efectos jurídicos de la declaración, con la gestión y organización, con la planificación mediante los PRUG (Planes Rectores de Uso y Gestión); con el Patronato, órgano de participación de la sociedad, con el desarrollo sostenible en el área socioeconómica a definir incluyendo los tres municipios al igual que en los límites del PN; con la financiación y cooperación pertinentes, con el acceso a la información y participación pública, con la integración en la Red de Parques Nacionales y con las disposiciones adicionales correspondientes. ¡Espero que se cumpla pronto! El Hierro se lo merece.