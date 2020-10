Algo más que desguaces

En la ciudad turca de Aliaga, frente a la isla griega de Quíos, se desguazan numerosos cruceros de turismo, italianos, ingleses, etc., que frecuentaban los puertos canarios. No hemos de olvidar el papel de los barcos y los puertos en Canarias, desde la navegación a vapor hasta el Covid, que cortó los cruceros el pasado marzo. La chatarra turca "empaqueta" parte de un periodo de más de 100 años de economía canaria. ¿Cuántos puestos de trabajo?. Por no hablar de la pérdida de pasajeros vía aérea.