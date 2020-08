¿Qué opinan los canarios sobre su jubilación?

La crisis sanitaria y el cese de la actividad provocados por la COVID-19 han desatado la mayor crisis desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. A las consecuencias humanitarias de esta pandemia se suma una crisis económica sin precedentes, que sin duda tendrá un gran impacto presupuestario en los programas de bienestar, entre ellos los sistemas de pensiones.

La Seguridad Social española ya arrastraba un déficit cercano al 1,4% del PIB a finales de 2019, y aumentará en 2020 por la crisis y el descenso de las cotizaciones sociales que tiene como consecuencia el crecimiento del desempleo. Este incremento del déficit seguirá si no se toman medidas a medio y largo plazo, debido al incremento de la esperanza de vida y de la jubilación de la generación del 'baby boom'.

A corto plazo, por su parte, el sistema necesitará recursos adicionales para pagar las pensiones. Pero esto no evita las reformas estructurales del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y su capacidad para pagar pensiones suficientes.

Ante esta situación, ¿qué opinión tienen los canarios sobre su jubilación y cómo ha afectado la crisis de la Covid en sus hábitos de ahorro? En una reciente encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, realizada entre el 27 de mayo y el 13 de junio de este año, ocho de cada diez canarios manifestó que, a su juicio, esta crisis ha sido más grave que la anterior, y, en este contexto, seis de cada diez canarios aseguró que a partir de ahora ahorraría más para el futuro.

Sin embargo, no todo el ahorro se destina para la jubilación, ya que los encuestados prefieren tener disponible su dinero. Así, tres de cada diez encuestados de Canarias no ha empezado a ahorrar para la jubilación, y entre los que no han comenzado a hacerlo, el 79% cree que es importante comenzar a destinar parte de su dinero a su pensión futura. En este sentido, la mitad de los entrevistados en Canarias ha temido por su pensión durante el periodo de crisis (50%).

Lo que sí ha cambiado es el perfil del ahorrador. Los jóvenes ahorran ahora más que hace años aunque no logran hacerlo al mismo ritmo que los mayores, ya que su nivel de ingresos es menor.

En definitiva, la sociedad canaria, como la española en general, debe aún afrontar el reto de concienciarse sobre el ahorro para la jubilación, a lo que se suma el gran desafío que el país en su conjunto debe acometer, que es la reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible en el tiempo.

(*) director del Instituto

BBVA de Pensiones