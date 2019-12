Superbardem salva al Planeta

La esencia del cambio climático consiste en que pretenden salvarnos de sus consecuencias, eventualmente letales, las mismas personas que lo han provocado.

La esencia del cambio climático consiste en que pretenden salvarnos de sus consecuencias, eventualmente letales, las mismas personas que lo han provocado. Entre ellos sobresale Javier Superbardem, en cuanto usuario preferente de la línea aérea Madrid-Los Angeles, pasajero frecuente de jet privado y propietario de una fortuna familiar estimada en cien millones de euros. Oh, sorpresa, la contaminación es proporcional a los ingresos económicos. Aunque Superbardem se refugiara en una cueva para practicar el estilo de vida troglodítico, su dinero seguiría emponzoñando el planeta por los mismos cauces financieros que nos han conducido al preapocalipsis. Y ni siquiera este artículo solidario le sugeriría que se aplicara la recomendación evangélica de repartir su riqueza entre los pobres.

Greta Thunberg puede presumir de pureza, por lo menos hasta que lleve diez años de predicadora, pero a Superbardem no le alcanza la presunción de inocencia. Su opinión sobre el cambio climático posee la misma enjundia que su análisis detallado sobre el futuro de la emisión de positrones. Sin embargo, actuar es fingir con profesionalidad, por lo que sorprende que un actor de su categoría no haya memorizado correctamente su primer papel de superhéroe.

El único objetivo del discurso de Superbardem era insultar al presidente de Estados Unidos (63 millones de votos) y al alcalde de Madrid (900 mil apoyos). Hemos pasado de los tiempos en que los cómicos eran simples bufones, a la exaltación en que se les permite expedir títulos de estupidez. La rectificación posterior solo tenía por objeto salvaguardar la taquilla, ningún mito puede enfrentarse con la mitad de sus potenciales clientes. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Lo mismo que el discurso del actor. Si al planeta tiene que salvarlo Superbardem, la situación es más dramática de lo que imaginábamos.