Las letras hispanoamericanas viajan a La Palma

Hace un año comenté aquí mismo el reto que suponía convocar una cita mundial de escritores hispanoamericanos en Los Llanos de Aridane, lo que cariñosamente calificaba como una de esas locuras que identifican a los palmeros. Pero no. Se les metió la idea entre ceja y ceja a un grupo de iluminados, entre ellos el palmero Nicolás Melini y el grancanario Juan Jesús Armas Marcelo, escritores de reconocido prestigio ganado a pulso y bien acreditado, que iniciaron la aventura con el apoyo inicial de la Cátedra Vargas Llosa, Acción Cultural Española, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Cabildo Insular de La Palma, el Instituto Cervantes, la Fundación Universidad de Guadalajara y el Instituto de Astrofísica de Canarias, todos unidos con el objetivo común del desarrollo de la cultura en español a través de una de sus principales manifestaciones, la literaria.

Había dudas entonces si sería posible este año la segunda cita, pero ya ven, mañana comienza por la tarde con una novedad que es de agradecer, un acto para niños a cargo de la colombiana Paula Acuña, especialista en literatura infantil y narración oral, y el peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, así como en la mañana del martes una primera sesión de taller sobre literatura infantil y la formación de lectores, especialmente dirigida a bibliotecarios, maestros y gestores culturales, profesionales que debemos poner en valor porque de ellos depende en gran parte que superemos la grave crisis que estamos atravesando en la sociedad con la alarmante disminución de la lectura a todas las edades, pero especialmente en la infancia y juventud.

Esa mañana estaré encantado de saludar a algunos de los escritores que firmarán sus obras con los que departimos gratos momentos el año pasado, entre ellos la mejicana Mónica Lavin, el polifacético, veterano y bohemio José Esteban, de Guadalajara, el profesor palmero Ricardo Hernández Bravo, el venezolano Juan Carlos Chirinos, el periodista grancanario Santiago Gil, al que, con su novela El gran amor de Galdós, auguro un merecido éxito, los escritores palmeros Nicolás Melini, director del Festival y autor de Africanos en Madrid, donde narra las peripecias de emigrantes africanos a los que conoció y con los que convivió en Madrid, y Anelio Rodríguez Concepción, del que recomiendo su sorprendente Historia ilustrada del mundo, y la anfitriona poeta y editora palmera Elsa López.

También firmará Juan José Armas Marcelo, que, dando cuenta el año pasado de un exquisito pescado regado con vino blanco albillo de Eufrosina en el kiosco de Efigenia El Varadero, del puerto de Tazacorte, nos contó tantas anécdotas de Cuba, con ese candor apabullante que le caracteriza, que no me quedó otra que comprar su Réquiem habanero por Fidel, que lo peor no fue comprarlo, peor fue que me enganchó tanto que no tuve otro remedio que leerme toda seguida la novela, que siendo crítica con el sistema, como el autor, demuestra un enorme amor y admiración por Cuba y los cubanos. Solo les digo que, si quieren conocer la controvertida realidad de la Cuba de Fidel, léanla.

En la tarde del miércoles, tras un debate sobre "Galdós en la literatura propia, unanimidades y disidencias", Francisco Sánchez, impulsor de la creación del Instituto de Astrofísica de Canarias, recibirá un homenaje del Festival con el título genérico, "La fuerza inspiradora del universo", y en la tarde del jueves se espera con mucho interés la participación del escritor vasco Fernando Aramburu en un elogio al poeta palmero fallecido prematuramente, Félix Francisco Casanova, junto con Santiago Gil, Domingo-Luis Hernández, Emilio González Déniz y Antonio Jiménez.

Dense por citados y aplaudidos los demás escritores y escritoras, que con su presencia dan realce y prestigio a la querida isla de La Palma, y ayudan a consolidar a la ciudad de Los Llanos de Aridane como sede de los futuros festivales hispanoamericanos de escritores.

*Doctor en Medicina y Cirugía

