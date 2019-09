Con los niños no se juega

Todo se está disparatando. La policía detuvo a una turista de 24 años por abandonar a su hijo en Adeje. Después de una discusión con su pareja, la mujer, supuestamente ebria, dejó a su hijo de 3 meses en una calle. Tras ser localizada por los agentes no recordó dónde se hallaba este. Imagínense. Todo se inició con una discusión en un restaurante. Al final la policía localizo al bebé en su carrito en la calle, cerca del hotel donde estaba la pareja. La mujer dijo que no recordaba dónde dejó el bebé. Tremendo. Qué miedo.

La policía local de La Laguna detuvo el pasado viernes a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en Punta del Hidalgo. Uno de ellos se llevó a su hija de tres años en el vehículo mientras cometían el delito y a otro hijo de ocho años lo dejó solo en su vivienda. Todo un comportamiento ejemplar. ¿Qué les parece?

Son solo dos ejemplos de lo que está pasando. Ejemplos graves. Con tu vida puedes hacer lo que te dé la gana si eres adulto, pero con tus hijos de por medio no se puede jugar. No tienen la culpa de tus errores o correrías. Si has decidido tenerlos, no son latas de atún que se abandonan en la despensa. Luego vienen las lágrimas y el arrepentimiento. Podemos jugar a la ruleta con mil cosas, pero con los pibes no se puede jugar. ¿Acaso hubieran querido que jugaran con ustedes? Pues eso.