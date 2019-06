Un pasito pa´lante, un pasito pa´trás

Uno se queda bobo al ver cómo, en la mayoría de los partidos políticos, se entiende que moviendo a una persona, el propio partido es otra cosa diferente. Me temo que eso solamente ocurriría con la Agrupación Socialista Gomera. Que la tal Noemí Santana, de Podemos, se preste a no entrar en el Gobierno, más que un pasito pa´ lante de los podemitas para ser mejor vistos, es una alegría colectiva. Veremos menos odio y nos perforarán menos el tímpano. Podemos va a la desesperada a tocar poder y más vale a todos que cuanto menos lo haga mejor. Otro pasito pa´lante es el nombramiento de Alberto "el rastas" Rodríguez como secretario de Organización de los neocomunistas tras tirar por un barranco a Echenique, que es un buen pájaro. Yo creo que no se ha visto en otra ni en su mejor sueño. El "rastas" es buen pibe y muy sensible, pero su nombramiento marca el tiro raso de la formación.

Y en otro orden de cosas están los sinónimos, que no son sinónimos. Y es que en cada comicio se pone de moda algún término nuevo. En los pasados fue el jodido sorpasso, que no es más que adelantamiento, pero en italiano; y hoy cordón sanitario, que no es más que una línea roja: algo que una formación determinada no toleraría. Los que más han puesto parece que son Ciudadanos, lo que ocurre es que ahora andan matizando lo que dijeron en su momento. Por ejemplo, nacionalistas por independentistas o imputados por imputados corruptos, como afirmó estos días su secretario general, José Manuel Villegas. Y es que una cosa es la campaña y otra bien distinta los pactos posteriores que resultan en ocasiones inauditos. Y es que parafraseando la canción María de Ricky Martin, con un pasito pa´lante o un pasito pa´tras se pueden justificar mil líneas rojas arrojadas en campaña. Y yo solo espero que sea para bien.

@JC_Alberto