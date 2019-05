Las elecciones

Me lo contó mi amigo Iván el 5 duros, cree que el domingo la gente va a votar y mucho. Creo que como dice otro colega, Javier Fernández de la Puente, buen lagunero, esta vez la gente pasa de la playa y va a votar. Vayan a votar. Nos costó mucho tener democracia y un derecho que no tuvimos tantos años.

Cinco urnas para votar: regional e insular al Parlamento, cabildos, ayuntamientos y europeas. Cada una con su color. Lleven las papeletas preparadas, voten lo que voten. Manolo Márquez, de San Benito, dice que con tanto color de sobre, parece una baraja. El coronel Santiago Fernández de la Puente, artillero, dice que se esperan cohetes. Ricardo Rodríguez, un tipo que toca el arpa como los ángeles, cree que habrá música celestial. Son gente que sabe, de la calle.

Veremos qué pasa con Vox. Cómo llega Ciudadanos. Si el PP cae tanto. En el PSOE, en Tenerife, andan preocupados por ciertas contrataciones a dedo en el sur de la Isla, con una conversación curiosa de Pedro Martín, candidato al Cabildo. Si CC cae o no (en las generales caían y sacaron dos diputadas). Si Podemos puede o no puede. Y a ver con los gomeros de ASG, les pinta bien. De NC no sé, son expediente X. Dice el comandante Solera, otro amigo, que lo dejen tranquilo con sus papas a la riojana, que total, para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero. Felices elecciones.