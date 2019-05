Como dice Vanesa Martín, excelente cantante y mejor compositora: "a ver cómo lo resolvemos". Es una de sus mejores canciones y perfectamente aplicable al escenario político actual. Imagínense el panorama con 7 u 8 partidos en el arco político canario para repartirse el mismo pastel. Es que antes comían 3 ó 4, pero repartir la tarta entre más es complicado. Y la tarta está sabrosa.

Ayer, el Instituto Geográfico Nacional registró un terremoto entre Gran Canaria y Tenerife. El seísmo tuvo una magnitud de 3.1 grados y una profundidad de 24 kilómetros. ¿Creen ustedes que tendrá algo que ver lo que se avecina? ¿Será que hubo alguna reunión importante en las profundidades de Canarias para preparar el día después de las elecciones y tembló la tierra? Se rumorea que las conversaciones preelectorales provocaron el tembleque.

No sabemos que pasará el día después del 26-M. Pero creo que el terremoto de esta semana no es nada con lo que viene. Creo que vienen seísmos en grado superlativo. A ver cómo lo resuelven. Yo no pacto contigo, ni sin ti. Yo con aquel, pero miro de reojo al otro. Con aquel no me hablaba pero? si hay que hablar, se habla. Tenía una línea roja pero? si hay que cruzarla por la patria, se cruza. Dicen que después de las elecciones, en política, se pueden ver burros volando. Créanme que sí. Pues eso, a ver cómo lo resolvemos.