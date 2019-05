La Laguna merece progreso y avance

Este domingo puede marcar un antes y un después en la historia de La Laguna. Las urnas y los colegios electorales se abrirán nuevamente para vivir una jornada intensa de elecciones en la que la ciudadanía tiene la oportunidad de apostar por el cambio y por un gobierno progresista para nuestro municipio.

Durante las últimas semanas he podido comprobar en primera persona la ilusión que se vive entre la población lagunera por estos comicios. Esta nueva cita electoral supone una inmejorable oportunidad para que La Laguna avance y deje atrás los modos de hacer política que se nos ha impuesto desde Coalición Canaria en los últimos 25 años.

Es cierto que los resultados de las elecciones generales y los últimos sondeos invitan a cierto optimismo, pero no debemos confiarnos porque no hay nada decidido. Trabajamos con los pies en el suelo y seguiremos haciéndolo hasta el último minuto para obtener un resultado que haga posible un cambio que impulse el desarrollo y el crecimiento de La Laguna.

Ha llegado el momento de apostar por un gobierno que acabe con las listas de espera y la injusticia social, con el desempleo, con la inseguridad, con el empobrecimiento de nuestro sector primario, con el deterioro de nuestras zonas de costa, con los retrasos del Plan General de Ordenación y con la caída de nuestro sector turístico.

Por contra, es el momento de aumentar los recursos para los servicios sociales, de dinamizar la cultura de los barrios, de recuperar la Policía de Proximidad, de impulsar la actividad comercial lagunera, de facilitar el aparcamiento gratuito, de apostar de manera decidida por las energías renovables, de mejorar nuestros parques infantiles, de cuidar de nuestros mayores, de fomentar hábitos saludables y de facilitar el acceso a una vivienda de alquiler para las nuevas generaciones.

Una institución como el Ayuntamiento de La Laguna merece dejar atrás las discusiones, las faltas de respeto, las rivalidades personales y los plenos convulsos que no llevan a nada constructivo. El PSOE se compromete a instaurar una nueva forma de hacer política, de la que los ciudadanos y ciudadanas no tengan que avergonzarse, con la que se priorice la atención a los problemas reales de los laguneros y laguneras, donde la clase política no sea protagonista de los medios de comunicación por sus salidas de tono y actuaciones de dudosa legalidad y falta de ética, sino por el cumplimiento de sus promesas, la puesta en marcha de proyectos y el logro de sus objetivos.

Para ello, nos hemos rodeado del mejor equipo humano posible, formado por representantes de todos los pueblos y zonas de La Laguna. Ellos y ellas, combinando veteranía y juventud, serán nuestro nexo de unión con la ciudadanía para consensuar acuerdos y atender sus necesidades en cada momento.

Un ejemplo de esa colaboración y participación ciudadana es el documento que engloba nuestros 140 compromisos de gobierno, una guía que hemos elaborado gracias a la aportación de vecinos y vecinas, comerciantes, entidades y asociaciones laguneras. Son 140 medidas necesarias, realistas y posibles con ilusión, esfuerzo y trabajo, que es a lo que nos comprometemos desde el primer día en el Partido Socialista. Para ello pedimos el respaldo de los laguneros y laguneras. Nadie puede faltar a la cita de este domingo con la democracia, la renovación y la esperanza de que un municipio mejor es posible.

*Candidato del PSOE a la Alcaldía de La Laguna