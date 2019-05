Siempre la misma cantaleta. Los trabajadores de Canarias fueron los segundos peor pagados en 2018, con un salario medio solo por delante de Cantabria, mientras que los de Madrid, País Vasco y Cataluña fueron los mejor pagados. Nada nuevo bajo el sol. Normalmente estamos a la cola de casi todo. Siempre nos toca estar bajo el agua. El sol siempre brilla para otros. Para nosotros, la oscuridad.

De los que menos cobramos y tenemos la cesta de la compra más cara de España. Es verdad que vivir en Madrid o Barcelona cuesta más, pero? siempre nos toca cobrar menos. Vivimos más lejos, todo nos cuesta más, tenemos que coger aviones para todo y cobramos menos. Veo nóminas de trabajadores de otras comunidades y pienso que es verdad que somos un país de españoles de primera, de segunda y hasta de tercera (nosotros?). Y luego, cuando pedimos, todo son obstáculos.

"Es que en Canarias se vive muy bien" suelen decir los amigos peninsulares para justificar. No lo dudo. Pero carajo, ganar un poquito más estaría bien. Cuando llegas a fin de mes con la nevera a medio gas, la cuenta en rojo y los pibes mirando, eso de vivir bien tiene su reflexión. Tenemos sueldos de reír por no llorar, pero bueno, al menos nadie nos quitara algo que el dinero no puede comprar: que somos especiales y únicos, porque somos canarios. Eso no se compra.