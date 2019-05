Lo importante es Santa Cruz

Cuando en el año 2011, José Manuel Bermúdez accede a la Alcaldía de Santa Cruz se encontró un ayuntamiento en quiebra, con más de 143 millones de euros de deuda, que además tenía que atender a las familias con dificultades por la grave crisis económica que nos azotaba. En su primer mandato la prioridad fue el apoyo a esos vecinos que tenían problemas para el pago del alquiler, el recibo de la luz, del agua, la compra de alimentos, los desayunos escolares o plantar cara a los bancos ante los desahucios.

El esfuerzo económico nos colocó entre los diez primeros municipios de España en gasto social por habitante, en partidas destinadas a combatir la pobreza y la protección y promoción social.

Junto al necesario crecimiento presupuestario en lo social, Bermúdez abordó el saneamiento financiero de las cuentas municipales, reduciendo la deuda e incrementando los ingresos. A día de hoy, Santa Cruz tiene deuda cero y sus cuentas saneadas sin aumentar la presión fiscal. Los servicios públicos han mejorado sin gravar más a los chicharreros. Somos la capital de provincia con menor presión fiscal de España.

Este segundo mandato ha sido el de la recuperación económica. En Santa Cruz se pagan menos impuestos y menos tasas, favoreciendo el ahorro familiar y la inversión que contribuye a la bajada del paro y la evolución positiva de los indicadores económicos. Frente a los socialistas que quieren subir los impuestos, Bermúdez ha anunciado que seguirá reduciendo los impuestos, facilitando las cosas a las pymes que crean el empleo en Santa Cruz.

A la dinamización económica se suma la ejecución, en esos últimos años, de actuaciones para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Obras de canalización de pluviales en diversos barrios para evitar las inundaciones; reposición y rehabilitación de muchos bloques de viviendas; parques caninos; elementos al aire libre como los circuitos de Calistenia, el Skatepark de La Granja o la instalación de aparatos biosaludables en todos los distritos. Una ciudad con más actividad física y deportiva para pequeños y mayores, gracias a las ayudas al deporte base, los Juegos Deportivos Municipales, el programa Madurez Activa o la Escuela Municipal de Deportes Autóctonos. También es la única ciudad que ofrece actividades extraescolares gratuitas en todos los centros. Además, ha rescatado decenas de licencias, ordenando el sector del taxi y haciéndolo más competitivo. Estas y otras muchas más acciones se han ejecutado en este mandato.

Al mismo tiempo se han sentado las bases para la consolidación de muchos proyectos que ya están en marcha o a punto de comenzar como el Plan de Barrios, el Plan de Rehabilitación del Patrimonio Histórico, la playa de Valleseco o culminar el enlace puerto-ciudad.

Además, Santa Cruz tiene por delante el diseño y la ejecución del proyecto más ambicioso para el futuro de la ciudad, después de que el alcalde Bermúdez lograra el acuerdo con CEPSA para desmantelar la Refinería. Un nuevo Santa Cruz más verde y más moderno que vamos a construir entre todos.

La ciudad ha recobrado el pulso gracias a la confianza del empresariado y al buen ánimo de los chicharreros, orgullosos de nuestra ciudad y que salimos a la calle y nos volcamos en carnavales, las fiestas de mayo o en cualquier evento que se organice, demostrando que Santa Cruz es una ciudad llena de vida.

Santa Cruz ha progresado porque ha tenido, en estos últimos años, un alcalde honrado que ha demostrado ser un buen gestor del dinero de los chicharreros. Un alcalde entregado con su ciudad. El alcalde de los barrios, que se patea cada día los más de 80 de barrios que conforman Santa Cruz. Que puede mirar de frente y a los ojos a sus vecinos porque su única prioridad es mejorar Santa Cruz.

Bermúdez ha sido un alcalde dialogante que ha dado estabilidad política al ayuntamiento. Santa Cruz no necesita experimentos. Santa Cruz no puede caer en manos de políticos populistas sin ideas ni proyectos. El único propósito de los socialistas y de Podemos es quitar al alcalde. Ya sabemos cuáles son los resultados de las recetas de Podemos, los canarios-venezolanos las conocen bien porque las han padecido, las consecuencias son evidentes. Santa Cruz no puede dar un paso atrás.

Bermúdez es el único candidato que tiene un proyecto para Santa Cruz. Un proyecto para una ciudad más social y comprometida con sus vecinos; más emprendedora y capaz de mejorar la economía y generar empleo; más diversa y popular, integrando todos sus barrios; una ciudad más verde, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente; una ciudad más azul que recupere su contacto con el mar. Esa es la Santa Cruz que queremos. La Santa Cruz que nos ofrece el alcalde Bermúdez, para que Santa Cruz avance y mire el futuro con ilusión. Porque, lo importante es Santa Cruz.

*Candidata de CC-PNC al Parlamento de Canarias