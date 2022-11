TVE no será la cadena que emitirá la serie documental sobre el Palacio de la Moncloa y Pedro Sánchez. Alfonso Morales, secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, ha desvelado que no está en los planes de la cadena pública adquirir los derechos del proyecto audiovisual de Secouya y The Pool: "No está previsto"

La respuesta del directivo de RTVE se produce después de que el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados realizase una pregunta escrita a la corporación si emitirá la serie documental. La contestación se firmó el pasado 26 de octubre, pero no fue hasta este pasado jueves 10 de noviembre cuando se incorporó al Boletín de la cámara baja. La pregunta de Vox se produce en el que el documental sobre Pedro Sánchez y el Palacio de la Moncloa está un poco más cerca de que vea la luz. Secuoya Studios y The Pool TM han mostrado primer teaser del proyecto que resume los momentos captados por el equipo documental desde el inicio el rodaje el pasado mes de febrero en el marco del evento Iberseries Platino & Industria de Madrid. “Nuestro propósito es hacer un retrato 360 de todas esas personas que trabajan en La Moncloa, y el presidente del Gobierno es uno más. Queríamos darle esa voz y eco a los 2.700 empleados que se dejan la piel cada día por conducir la democracia. Era importante contar esta historia con el complejo como un personaje más, repleto de voces fascinantes y experiencias interesantes. Una oportunidad de viajar en el tiempo", aseguró Curro Sánchez Varela, director del documental. La producción retrata los aspectos más personales, cotidianos, humanos y desconocidos del centro del poder de España y de su principal morador en estos momentos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según apuntan las productoras en una nota de prensa. Un relato observacional, a través de la mirada de su director, alejado de argumentos puramente políticos o ideológicos, que pone el foco en los aspectos más desconocidos de la institución y sigue también algunos momentos claves de la agenda del jefe del Ejecutivo, como la Cumbre de la OTAN, el Consejo de Ministros y el último Consejo Europeo, además del impacto de la guerra de Ucrania. Con dos líneas narrativas bien diferenciadas, que transitan entre el cine documental y el factual, las cámaras son testigos de excepción de la cotidianidad de la institución, una ciudad en sí misma y, también, retrata el trabajo del presidente del Gobierno, su equipo más cercano y resto de trabajadores más anónimos como ujieres, los cocineros... “Tienes que contar la historia de una miniciudad con casi 3.000 empleados. El testimonio está muy equilibrado. La presencia del presidente no destacará más sobre el resto que hacen otras tareas”, señaló Víctor Martín, productor del proyecto. Cabe destacar que el documental no está costeado con los impuestos de todos los españoles. En la presentación que tuvo lugar en el marco del Iberseries Platino Industria de Madrid, Eduardo Escorial, director de Unscripted de Secuoya Studios, que 'Cuatro estaciones', titulo de la serie, incidió en que está financiado "íntegramente" con capital privado a parte igual entre las dos productoras. "No vamos a compartir lo que nos está costando. Lo que sí dejamos claro es que esto es algo que se financia íntegramente de manera privada entre las dos productoras que nos hemos embarcado en esta aventura. Como productor, os diría que espero que nos cueste lo menos posible, pero ya que nos hemos metido en esto, tenga la mejor factura posible y que al final del rodaje no llevemos de menos nada del relato que consideremos importante", dijo Escorial. "Es un documental que se hace con un equipo muy reducido. No somos un equipo de 10 personas cada día, por lo que implica un presupuesto muy reducido", afirmó Víctor Martín, director de producción de The Pool TM, en la presentación. De hecho, Escorial también subrayó que no se trata de un producto por encargo, sino de "un proyecto en el que las dos productoras involucradas asumen la inversión completa a riesgo", desvelando que ha recibido el interés de algunas distribuidoras cinematográficas y que la intención es venderlo a algún canal o plataforma privada. Más allá de las declaraciones que se realizaron en la presentación, que tuvo lugar el jueves de esta semana, la Secretaría de Estado de Comunicación y las productoras de este proyecto, Secuoya y The Pool TM, llegaron a firmar un convenio de colaboración, que se publicó en el el Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2022-14768) y que "tiene por objeto el establecimiento de las condiciones, procedimiento y alcance de la cooperación entre las partes para facilitar la grabación del documental a los productores".