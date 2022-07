La llegada de la era del 'streaming' ha cambiado la forma de ver las series, y también las entregas de premios. Si hace unos años era impensable que la audiencia española conociera todos los títulos y los personajes de los actores que aspiraban a lograr grandes premios estadounidenses como los Emmy, ahora prácticamente todas las producciones están ya disponibles aquí, porque los estrenos suelen ser a nivel mundial. Y si no lo son, llegan a Europa con pocos días de diferencia (salvo contadas excepciones).

Este martes 12 de julio se anunciaron las nominaciones a los Premios Emmy 2022 y series como 'Succession', 'Ted Lasso', 'The White Lotus', 'Hacks' y 'Solo asesinatos en el edificio' acapararon el mayor número de candidaturas. La coreana 'El juego del calamar' logró el hito de convertirse en la primera producción de habla no inglesa nominada a mejor serie dramática, mientras que la mayor sorpresa negativa fue para una producción de su mismo país: la excelente 'Pachinko' de Apple+ no opta a ninguno de los grandes galardones y solo competirá en una categoría técnica, la de mejor intro.

La gran ganadora de los Emmy de 2021, 'Succession', tiene también este año todas las papeletas para coronarse como el título más laureado de 2022, ya que tiene 25 nominaciones. La comedia deportiva 'Ted Lasso' de Jason Sudeikis opta a 20 galardones, igual que la miniserie salpicada de humor negro 'The White Lotus'.

Zendaya en estado de gracia

La historia de una veterana de la comedia que tiene que modernizarse que muestra 'Hacks' también ha convencido a los votantes y competirá en 17 categorías, empatada con el humor del trío de 'Solo asesinatos en el edificio'. La cruda e impactante 'Euphoria' opta a 16 Emmy, con una Zendaya en estado de gracia que se convierte en la mujer más joven nominada como productora ejecutiva en los Emmy, además de estar nominada otra vez en la categoría de mejor actriz.

Aquí repasamos dónde se pueden ver en España los títulos con más nominaciones a los Emmy.

'Succesion', 25 nominaciones: HBO Max

'Ted Lasso', 20 nominaciones: Apple TV+

'The White Lotus', 20 nominaciones: HBO Max

'Solo asesinatos en el edificio', 17 nominaciones: Disney+

'Hacks', 17 nominaciones: HBO Max

'Euphoria', 16 nominaciones: HBO Max

'El juego del calamar', 14 nominaciones: Netflix

'Separación', 14 nominaciones: Apple TV+

'Barry', 14 nominaciones: HBO Max

'Dopesick: historia de una adicción', 14 nominaciones: Disney+

'Stranger things', 13 nominaciones: Netflix

'Ozark', 13 nominaciones: Netflix

'La maravillosa señora Maisel', 12 nominaciones: Amazon Prime Video

'Pam & Tommy', 10 nominaciones: Disney+

'Caballero Luna', 8 nominaciones: Disney+

'Better call Saul', 7 nominaciones: Movistar+ (aunque las anteriores temporadas también están en Netflix)

'Yellowjackets', 7 nominaciones: Movistar+

'Colegio Abbott', 7 nominaciones: Disney+

'Estación Once', 7 nominaciones: HBO Max

'Lo que hacemos en las sombras', 7 nominaciones: HBO Max

'The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes', 6 nominaciones: Disney+

'Loki', 6 nominaciones: Disney+