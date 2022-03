'The Sisterhood' ('La Hermandad'), la serie precuela de 'Dune' centrada en las Bene Gesserit que se estrenará en HBO Max, ya tiene luz verde. Así lo confirmó el Denis Villeneuve que aseguró que dentro de los planes de expansión de la franquicia este proyecto, al igual que la secuela cinematográfica, "sigue adelante".

En declaraciones a Deadline, Villeneuve asegura que, pese a no estar siguiendo al detalle cada paso de la producción de la serie con la que el estudio planea expandir el universo creado por Frank Herbert, el proyecto sigue desarrollo. "Ya veremos qué ocurre". Por el momento, todo sigue su curso y la serie, está avanzando", afirmó Villeneuve.

Quien también se pronunció al respecto fue John Spaihts, el coguionista de 'Dune' y de 'La Hermandad', puesto que decidió centrarse en desarrollar la segunda entrega de la saga cinematográfica.

"Esto sigue adelante y no puedo contar mucho más al respecto. Pero este proyecto sigue vivo y en vigor. Lo dejé para trabajar, no solo en 'Dune: Parte 2', si no para indagar en otras perspectivas del universo de 'Dune', de las que aún estamos hablando y de las que, de nuevo, no puedo decir mucho", aseguró a The Playlist en una reciente entrevista en la que, además, confesó que el de Herbert, "es un mundo muy amplio y lleno de oportunidades para contar historias en cualquier dirección".

Aunque por el momento, pocos son los detalles que se conocen sobre el spin-off centrado en la hermandad Bene Gesserit, la ficción contará con Diane Ademu-John, responsable de filmes como 'Bly Manor' y sustituyendo así a Dana Calvo en la serie de HBO Max.

'The Sisterhood' estará centrada en las Bene Gesserit, una organización exclusivamente femenina que sirve como una fuerza social, religiosa y política en la mitología de 'Dune'. Una orden que se formó como el resto de 'escuelas' u organizaciones del vasto universo 'Dune' como los Mentats o la Cofradía Espacial tras la Yihad Butleriana, la guerra contra las máquinas pensantes que esclavizaban a la humanidad.

Una organización cuyas componentes desarrollan extraordinarias facultades, incluyendo percepción y sentidos fuera de lo común y la capacidad de controlar la voluntad de los demás, y de la que el personaje de Ferguson, la madre de Paul Atreides (Timothée Chalamet), es un miembro muy destacado. Se desconoce si Rebecca Ferguson, quien interpretó a Lady Jessica en el largometraje estará presente de algún modo en la serie, aunque es muy poco probable ya que la ficción que se remontará atrás varias generaciones para relatar los orígenes de las Bene Gesserit.

Más allá de esta precuela, Villeneuve se encuentra inmerso en la segunda parte 'Dune', cuyo guion según adelantó el director está "casi terminado" y que arrancará su rodaje este mismo verano. Una secuela que incorporará a un personaje fundamental para la saga, la princesa Irulan Corrino, a la que dará vida Florence Pugh.

'Dune', que cuenta con diez nominaciones en la próxima gala de los Oscar, recaudó con más de 400 millones a pesar de estrenarse de forma simultánea en streaming y en salas en Estados Unidos.