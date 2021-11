Los fans de 'Pasión de Gavilanes' están de enhorabuena. Telemundo confirmó hace unas semanas la puesta en marcha de la esperada continuación de la telenovela, que contará con todos los protagonistas de la ficción original. Aunque en un principio Michel Brown se quedó fuera de este nuevo proyecto, que verá la luz en 2022, finalmente ha hecho un hueco en su agenda para poder reencontrarse con sus compañeros.

Así lo ha confirmado él mismo en su cuenta de Instagram. "Como ya saben, no podía participar en la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' porque voy a estar rodando una serie que se cruza justo en el mismo tiempo", comienza diciendo a través de un vídeo para, segundos después, trasladar la buena noticia a sus seguidores.

Brown explica que, en base a la "infinidad de mensajes" que le han llegado, los cuales ha leído "con muchísimo cariño", se ha conseguido llegar a un acuerdo con la cadena: "Logramos sentarnos con Telemundo y encontrar un hueco para hacer una participación especial en esta serie".

Por el momento se desconoce el peso que tendrá su papel en las tramas de la segunda temporada, cuyo rodaje arrancará de forma inminente: "He leído muchos de los capítulos y está impecablemente bien escrita y bien filmada". "Muy pronto voy a volver a ver a mis compañeros, con los que no he trabajado en 18 años", finaliza en el mensaje.

Sinopsis de 'Pasión de Gavilanes 2'

20 años después, los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia, ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba su amor y lealtad.