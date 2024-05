Aumenta la tensión en Eurovisión 2024 por la polémica participación de Israel y su clasificación para la final del sábado. Durante la tarde de este viernes, un periodista español ha sido acosado por acreditados israelíes tras gritar "free Palestine" al término del ensayo de Eden Golan.

El suceso ha tenido lugar después de que el periodista, presente en el estadio, pidiera libertad para Palestina. En ese instante, un periodista israelí ha comenzado a increparle, realizándole fotos y vídeos con su móvil.

Minutos después, más periodistas de ese país han continuado con el acoso, pidiéndole explicaciones por el grito que había proferido en favor del pueblo palestino. A esta situación terminaba sumándose también un cámara de la televisión israelí, con el objetivo de grabar al comunicador español.

Varios periodistas que cubren la actualidad de Eurovisión desde Malmö han denunciado este episodio a través de sus perfiles en redes sociales.

Países Bajos, ausente en el ensayo de hoy

El ensayo de este viernes ha estado marcado por la misteriosa ausencia de Joost Klein. El representante de Países Bajos, que no ha ocultado su rechazo a la presencia de Israel en Eurovisión, no se ha subido al escenario del Malmö Arena. "Estamos investigando el incidente relacionado con el artista neerlandés. No ensayará hasta nuevo aviso. No haremos más comentarios en este momento, actualizaremos a su debido tiempo", ha limitado a informar la UER en un breve comunicado.

Israel, en el foco de la polémica

Tras la semifinal de anoche, Eden Golan protagonizó una incómoda rueda de prensa en la que acabó recibiendo varios dardos por parte de representantes de distintos países.

La candidata de Israel, que fue abucheada por parte del público presente en el arena, fue cuestionada por su presencia en el festival. "¿Has pensado alguna vez que estando aquí puedes poner en riesgo al resto de participantes y al público?", le preguntó un periodista.

"No tienes por qué responder a eso", se apresuró a decir el moderador de la rueda de prensa para salir al rescate de la cantante. Joost, el candidato neerlandés, reaccionó entonces con un gesto de sorpresa: "¿Por qué no?".

"Estamos todos aquí por una razón y solo una razón. La EBU está tomando todas las medidas de seguridad para hacer esto un sitio seguro y de unidad para todo el mundo. Así que pienso que es seguro para todo el mundo", acabó respondiendo la intérprete.

Minutos antes, el lituano Dons había expresado su malestar por la presencia de Israel en el certamen: "Nunca me he sentido tan orgulloso como hoy de ser de Letonia, el único país con forma de mariposa. Una mariposa debe ser libre. Todos los países deben ser libres".