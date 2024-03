Helena Resano ya ha abandonado el hospital después de haber permanecido ingresada en él desde hace una semana. Así lo ha anunciado la propia periodista a través de una publicación subida a su cuenta oficial de Instagram: "Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%".

"Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre. Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes.Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído", aseguró la presentadora de laSexta Noticias 14 horas.

La comunicadora también ha agradecido las muestra de cariño, preocupación y apoyo que ha recibido en estos días, especialmente de rostros de la televisión como Toñi Moreno, Máximo Huerta, Sonsoles Ónega, Isabel Jiménez, Carme Chaparro, Ana Terradillos, Anne Igartiburu y Paula Echevarría, entre otroso.

"Gracias enormes a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores…se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba... Gracias a mi familia, a mis amig@s que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a SOSTENERME. En unos días espero estar dando ya guerra", ha sentenciado Resano.

Cabe recordar que la propia Helena Resano explicó hace unos días en una columna publicada en InfoLibre cuál había sido el motivo por la que fue ingresada en un hospital: "El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo".

"Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así", continuó explicando la periodista, desvelando que fue a primera hora del lunes cuando acudió al hospital: "Ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna".

Desde momento, la comunicadora se sometió una "Interminable ronda de pruebas" en el centro médico: "De todo tipo, de entrar y salir en esos tubos angustiosos. De verme todo lo que pasaba en esa columna, en la cabeza. Y de pasar miedo. Lo admito".

"En esos ratos interminables en el tubo de la resonancia me he recordado que había olvidado que lo que más valía, mi salud, la había dejado de lado. Que toda la angustia que tenía porque los compromisos de la semana se empezaban a tambalear, no importaba. No podría hacer nada si no estaba bien", comentó Resano.

La periodista también aseguró que, en estos momentos y tras las pruebas realizadas, sigue sin diagnóstico: "Seguramente lo más desesperante para los médicos que no han dejado de buscar respuestas. Pero, al menos, encontrando el camino de la recuperación. La pierna ahí sigue, sin querer despertar. Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo. A testaruda no me gana".