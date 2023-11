"La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre (...) Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, o exámenes". Estas son las palabras del hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey, Ángel Cristo, que han desatado un auténtico huracán mediático.

Con motivo del estreno del nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, De Viernes, , el hijo del difunto domador y la vedette se sentó por primera vez en un plató de televisión para contar su historia y para desmontar la historia que su madre ha contado durante años.

En la entrevista, el joven desmontó por completo la historia que la vedette ha compartido con el público desde que saltó a la fama y ahora, en el peor momento de su madre debido a la inespersda muerte de su hermano, su hija Sofía Cristo ha salido en defensa de su madre y ha lanzado un mensaje a su hermano.

"Me indigna todo lo que ha dicho"

Ha sido en su última intervención de Espejo Público donde Cristo ha reconocido que "me indigna todo lo que ha dicho. Él tiene derecho a contar lo que quiera... si le hace falta el dinero o no, tampoco voy a entrar. Solo espero que le ayude. Creo que mi hermano necesita ayuda y yo le tiendo la mano. Me parece todo surrealista" decía para lanazrle una ayuda a su hermano.

"A lo mejor lo que necesita es ayuda y no dinero, pero es libre de hacer lo que quiera. Yo nunca voy a soltar la mano de mi madre. Antes renunciaría a todo solo por ver a mi madre bien. ¿Por qué? porque mi madre ha sido la mejor del mundo para mi y para mi hermano" sentencia.