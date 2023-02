'Lo de Évole' regresó este domingo a laSexta con el estreno de su nueva temporada. El formato volvió convertido en una road movie protagonizada por Estopa que mostró el lado más desconocido de los hermanos Muñoz y también del propio Jordi Évole, que llegó a sufrir dos ataques de cataplexia durante la grabación del programa.

Uno de esos percances tuvo lugar en un bar. El periodista se levantó para ir al baño, pero debido a unos divertidos comentarios que habían hecho los hermanos, empezó a reír y tuvo que agarrarse a David para evitar caerse.

Évole le pidió que le sujetara pero el cantante se pensó que le estaba gastando una broma, motivo por el que no pudo evitar que acabara desplomándose en el suelo.

En ese instante, el equipo del programa fue a socorrer al presentador para sorpresa de David: "¿En serio? ¡Que pensaba que era broma, no me lo puedo creer!". "¡Que le he dicho 14 veces que me cogiera!", exclamaba entre risas Évole.

Este no fue el único susto que pegó el presentador durante el rodaje de 'David, José y Jordi', título del episodio emitido ayer con gran éxito de audiencia, ya que rozó el 10% de cuota de pantalla con más de 1,5 millones de espectadores.

Mientras realizaban un trayecto ficticio en coche, volvió a ocurrirle lo mismo por culpa de un pedo del vocalista de Estopa. "El viaje que me estáis dando", bromeó José antes de que Évole tuviera un segundo ataque de cataplexia. "¿Le ha dado? Bueno, de ahí no pasa", comentó David.

Jordi Évole reveló en 2019 que sufre la mencionada enfermedad, que se caracteriza por la pérdida transitoria del tono muscular debido a emociones intensas o esfuerzos físicos.