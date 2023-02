La última tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' ha dejado un momento de tensión que no se había vivido hasta el momento. Durante el desarrollo de la misma, salió a colación el plantón del rey de Marruecos a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-marroquí. Partiendo de esta base, los colaboradores han empezado ha comentar si alguna vez les habían dado plantón.

El primero en empezar a hablar fue Juan del Val, que comentó el plantón que vivieron tanto él como su mujer, Núria Roca: "En una novela que hicimos Nuria y yo, me dicen de la editorial que vayamos a firmar un viernes por la tarde a un centro comercial. Yo dije: 'Hombre, un viernes por la tarde... A ver si no va a haber mucha gente', pero nos insistieron. Llegamos al centro comercial y hay un cartel gigante con nuestras caras, un cordón de seguridad para las masas, un vigilante por las avalanchas... ¡Nadie! ¡No fue nadie! Fue un momento dramático, porque había dos dependientas, el jefe de la librería dándome conversación... Y la gente pasaba por delante y decía: '¿Esa es Nuria Roca?".

Ella añadió entre risas que fue "el centro de todas las miradas. Eso fue un plantón en toda regla". Y tras esta breve anécdota, llegó el turno de Tamara Falcó, que tuvo que enfrentarse a la misma pregunta, o al menos eso pensaba Pablo Motos.

La tertuliana intentó escurrir el bulto para no responder: "Estoy intentando pensar, pero la verdad es que... No. Cristina, ¿tú?", preguntó directamente a su compañera Cristina Pardo. Pero antes de que la periodista respondiera, Pablo Motos intervino: "Vamos a ver, Tamara, ¿no hemos dicho antes de la tertulia que os iba a preguntar si os han dado algún plantón? No has hecho los deberes"

Ella intentó defenderse como pudo del reproche: "Yo he hecho los deberes, pero no se me ocurría nada. No siempre se me puede ocurrir algo, Pablo". De hecho, aprovechó para echarle en cara que no le había dado la enhorabuena por haber conseguido dar la tarjeta del programa en su habitual concurso telefónico. Finalmente, zanjó el tema lanzándose cumplidos a sí misma: "Es mi pequeña carrera televisiva creo que estoy haciendo progresos".