Con motivo del estreno de 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium, Bárbara Rey acudió durante la tarde del jueves al programa de Sonsoles Ónega para promocionar la ficción basada en su vida. Pero además, la artista también dejó declaraciones sobre su relación con Juan Carlos I y aprovechó para lanzar varias indirectas a Telecinco, cadena de la que ha sido un rostro habitual en los últimos años.

Después de que la presentadora quisiera conocer el motivo por el que ahora se va a contar "lo jamás contado", Bárbara respondió de forma contundente. "Todo el mundo ha hablado de mí. Escriben libros, dicen, comentan en un programa de televisión, de pronto si ven que da audiencia me machacan durante dos o tres meses...", dejó caer en lo que podría ser una clara alusión a 'Sálvame' y sus derivados: "Algunos se creen que lo saben todo y no lo saben"

"Ha habido una demanda que yo gané el año pasado y nunca lo han dicho. Me pusieron verde, dijeron de mí de todo. Dijeron que había recibido una serie de cosas que no eran ciertas y yo les gané", desveló durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles', donde se quejó de algunas informaciones que se han dado sobre su vida: "Para decirlo no había problema, porque era todos los días. Pero a la hora de haberles ganado la querella, no han comentado lo más mínimo".

"Me han dado muy poco porque ya sabemos cómo es la justicia en estos temas, pero está clarísimo que yo tenía razón y ellos no, porque si no, no habría ganado", apuntó Bárbara. Además, aprovechó para mostrar su agradecimiento por el trato recibido en el espacio de Antena 3: "No tiene nada que ver estar así contigo y ver la serie que ir a un programa donde solo te están metiendo los dedos y te están provocando para que tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender". "Yo tengo mi carácter, lógicamente, porque si no me comen por los pies. Pero solo lo saco si me provocan", insistió la murciana.