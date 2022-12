'La isla de las tentaciones' continúa mostrando qué fue de sus parejas protagonistas tras su paso por República Dominicana. Este martes llegó el turno de Ana y Cristian, cuya relación finalizó en la hoguera final después de que ella decidiera irse sola. Sin embargo, más adelante lo volvieron a intentar, según explicó ante Sandra Barneda: "En el aeropuerto tuvimos una conversación donde él no paraba de llorar".

"Llegamos a casa y se le pasó todo. Tuvimos una pelea porque le pregunté varias veces si María de los Ángeles le había hablado y él me lo negó", afirmó Ana, metiendo así en la conversación a la soltera con la que Cristian cayó en la tentación. Días después, y para su sorpresa, Cristian decidió dejarla: "Me quedé... Después de todo, me dejó él. No me lo esperaba, por la mañana me escribió una nota diciendo que me quería mucho".

Después de contar su versión, se reencontró con Cristian y también acabó entrando en escena María de los Ángeles. Según el joven, la tentadora no encaja con él y su relación con ella fue "un calentón", algo que enfadó a la aludida: "He venido con otra perspectiva y otro pensamiento, la verdad. Cuando salimos de la villa e íbamos en la furgoneta estábamos superbién".

Además, María de los Ángeles confesó que se "lió" con él y desató la furia de Ana: "¡Eres un pedazo de mentiroso! Me vuelves a mentir en la puta cara". "¿Cómo le iba a decir después de arreglarlo que me había liado con ella en el coche? Me hubiera mandado a la mierda", argumentó Cristian.

Ayer también se reveló que hubo "tocamientos íntimos" en el baño, lo que acabó de hundir a Ana. "¡Sé sincero, creo que me lo merezco!", exclamó entre lágrimas antes de levantarse y encararse a su ex: "¡Eres un caradura! Cuando llegaste y te sentaste a mi lado te pusiste a llorar y dijiste que era un calentón. ¡Solo sabes decir mentiras!". Después de este reencuentro cargado de tensión, Ana se negó a despedirse de Cristian con dos besos.