Las grandes plataformas como Netflix sorprenden cada cierto tiempo con la cancelación de una serie. Pese a que los seriéfilos puedan pensar que la decisión de no renovar una serie depende de los datos de audiencia que esta consiga, lo cierto es que hay ejemplos que demuestran que este no es el único argumento que utilizan. Mindhunter fue una de esas series de culto y éxito que solo tiene dos temporadas, Netflix decidió no renovarla y jamás se llegó a emitir la tercera temporada. ¿Por qué? No hay una única respuesta. Lo que sí está claro es que la compañía ha ideado un sistema que no solo ayuda a conocer la opinión de sus clientes, sino también podría marcar la diferencia entre la cancelación o la renovación de una determinada serie.

Cada una de las series, películas o documentales que se proyectan en Netflix tiene una ficha que aparece a la derecha del botón de reproducir con un pulgar hacia arriba. Si se clica para valorar la serie, la compañía ofrece una serie de opciones: "No es para mí", "Me gusta" y "Me encanta". En función de la opción que se elija, los algoritmos que emplea la compañía se hacen una idea de cuáles son los gustos de sus clientes y así, puede sugerirle una u otra serie. Sin embargo, son muchos los que aseguran que esta función también sirve para que la empresa decida si continúa o no con la emisión de una determinada serie. De esta manera, los amantes de las series ya tienen una manera de comunicarse y pedirle a Netflix que no cancele su serie favorita.