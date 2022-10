'Salvados' estrenó este domingo una nueva temporada en laSexta con Mario Conde como protagonista. Gonzo entrevistó al expresidente de Banesto cuando se cumplen 25 años de su primera condena, una conversación en la que se trataron numerosos temas relacionados con su auge y caída. Además, el periodista también puso sobre la mesa la estrecha relación del empresario con el rey emérito.

Gonzo apuntó que en el año 1992, cuando la revista Época comenzó a hablar de las supuestas amantes de Juan Carlos I, Conde compró el 50% de las acciones: "Después llamó al rey y le dijo que esa revista no iba a hablar más de esos temas". "Compramos el 50% de Época, pero no tuvo nada que ver con las amantes de Juan Carlos", aseguró el exbanquero.

No obstante, sí confesó que utilizó su posición en los medios para controlar informaciones sobre el rey: "Cuando salió lo de Marta Gayá, ese día llamé a Antonio Asensio, a Luis María Ansón, a Pedro J... A todos los que pude para que no se metieran en su vida privada".

"Ahora bien, los medios de comunicación son los culpables del silencio, nadie más. Ahora que no vengan con historias macabras", dejó caer Conde: "Nosotros teníamos participaciones minoritarias en medios, y cuando llegamos esa autocensura era una realidad vigente, no hizo falta que hiciéramos nada". "El hecho de que fuéramos accionistas no significó que la decisión de los accionistas mayoritarios se cambiara", apuntó.

Su reunión con Bárbara Rey

Durante la entrevista, Mario Conde también recordó la reunión que mantuvo con Bárbara Rey: "Mi abogado me dijo que le había contactado. En aquel momento ni siquiera sabía nada de ella. Me reuní con ella y me contó una serie de cosas que me preocuparon. Hice un informe y el rey se preocupó".

Para "atajar" ese tema, el rey le pidió que interviniera: "José María Aznar dijo que bajo ningún concepto, cosa que me pareció sensata puesto que yo no estaba en la estructura del Estado". "Yo a Aznar no le hacía caso en nada. Fue el rey quien le hizo caso a Aznar", declaró en el espacio de laSexta.