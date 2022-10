La actriz Penélope Cruz está presentando su nuevo trabajo como protagonista en la ópera prima de Juan Diego Botto, En los Márgenes, que se estrena el 7 de octubre.

Una película que recoge la problemática de los desahucios en España a través del personaje que interpreta la actriz, una madre a la que le dan 24 horas para abandonar su casa, mostrando su lucha junto a una plataforma para evitarlo.

Un tema que es una dura realidad para muchas personas y sobre el que no ha dudado en hablar en la entrevista que ha concedido a Aimar Bretos en 'Hora 25', de la Cadena Ser. "Pasa en nuestro país y en otros lugares y con la situación actual sólo va a aumentar y no vale de nada mirar para otro lado", ha reconocido.

Cruz no ha dudado en pronunciarse sobre la situación actual que se está viviendo en España, mostrándose tajante a la hora de opinar sobre el debate que se está produciendo sobre un aumento de los impuestos a las grandes fortunas: "Bueno es lo lógico, ¿no? Quien más tenga, más pague. Creo que hay que utilizar la lógica en ese sentido", indicó.

Al ser preguntada por su conciencia de clase, Penélope Cruz ha dejado claro que, aunque no ha tenido que vivir una situación de desahucio como el personaje que interpreta en la película, sí que sabe lo que es que una familia tenga que hacer grandes esfuerzos para llegar a fin de mes.

"Yo he visto de todo, aunque no nos haya tocado directamente a nuestra familia, pero yo era consciente del esfuerzo de mis padres por llegar a fin de mes, por cubrir los gastos más básicos, por los esfuerzos gigantescos que hacían por poder llevarnos a una actividad extraescolar, el que no sobraba nada, el ir al día a día...", ha indicado.

La actriz ha confesado que de ellos ha aprendido lo que es la ética del trabajo. "Me parece que, aunque no nos tocara a nosotros, yo he visto situaciones así a lo largo de mi vida, muchas veces".

Una situación que hace que ahora valore mucho lo que ha logrado y lo que tiene. "Es un lujo poder vivir de lo que te gusta y lo valoro como el primer día".