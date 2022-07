Lolita volvió a pasarse el pasado viernes por el 'Deluxe' para hablar, entre otros asuntos, sobre sus últimos proyectos profesionales y el nacimiento de su nieta Nala, hija de Elena Furiase. Pero además, la artista protagonizó un momento muy llamativo durante la entrevista, ya que como ha ocurrido en alguna otra ocasión, no dudó en hablar sobre su papel en 'Tu cara me suena'.

A pesar de estar sentada en Telecinco, Lolita no tuvo reparo en hablar de la competencia y confirmó el regreso del talent show de imitaciones, uno de los grandes formatos de entretenimiento de Atresmedia.

Al hablar de su experiencia en 'Las invisibles', la nueva serie de Paramount+ en la que interpreta a una camarera de piso de un hotel, la invitada recordó que "hacía muchos años que no hacía una serie". "Ellos se encontraron con un personaje popular. Soy actriz y lo he demostrado, pero me refiero a personaje popular porque igual que estoy aquí hago cine, teatro o televisión", comentó.

"O estoy en 'Tu cara me suena' o 'Tu cara no me suena', bueno", dejó caer a continuación Lolita, provocando las risas de Lydia Lozano. Pero lejos de quedarse ahí, dio más detalles sobre la nueva temporada del formato producido por Gestmusic: "En septiembre empiezo, vuelvo a ser jurado".

De esta forma, la hija de Lola Flores confirmó que el programa arrancará las grabaciones de su décima edición en septiembre, como suele ocurrir cada año, para que Antena 3 tenga listas varias entregas de cara a su estreno en octubre o noviembre.