Nuria Roca y Juan del Val son una de las parejas mediáticas que más interés despiertan para la audiencia.

La presentadora de 'La Roca' y el escritor no han tenido nunca tapujos a la hora de hablar de la parte más personal de sus vidas y esta transparencia y sinceridad ante las cámaras han hecho que el matrimonio sea uno de los preferidos del público.

Sin embargo, en la última entrega del programa que conduce la presentadora para una de las cadenas principales de Atresmedia, mientras trataban la separación de Shakira y Gerard Piqué, Nuria Roca se enfrentó a una incómoda pregunta que, con su habitual desparpajo y humor, respondió con la mayor de las sornas. Lo que la comunicadora no se esperaba era que su marido fuese a entrar al trapo y le contestase con una divertida salida.

La pregunta en cuestión hacía referencia a cuál sería el hombre por el que la presentadora dejaría a Del Val y Nuria Roca hizo referencia a un famosísimo actor internacional por el que "dejaría" a su pareja.

"A lo mejor es un muermo, pero tendría que descubrirlo"

Una de las colaboradoras de La Roca, Sara Ramos, le preguntó a Nuria "¿por qué famoso dejarías a Juan del Val?" y ella, atónita, se dejó llevar por el momento al tiempo que desvelaba la identidad del único hombre que podría hacer tambalear su matrimonio.

"No dejaría a Juan por nadie en la vida, pero sí me tomaría un café con Bradley Cooper. A lo mejor es un muermo, pero tendría que descubrirlo", dijo risueña la presentadora mientras su marido le echaba un cable y espetaba un "Yo mismo me dejaría por él", dijo Juan del Val despertando la risa de sus compañeros y de su mujer.