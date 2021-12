Nuria Roca y Juan del Val son la pareja del año.

La presentadora y el escritor están a punto de poner fin a un año que, a juzgar por la cantidad de compromisos profesionales y publicitarios que han tenido, les ha ido de fábula.

Roca no solo ha estado al frente de Family Feud: la batalla de los famosos, también continua siendo colaboradora habitual de El Hormiguero y está al frente de su propio programa en La Sexta, La Roca.

Por su parte, su marido, Juan del Val, también sigue manteniendo su silla como colaborador del programa presentado por Pablo Motos y acaba de publicar su nueva novela, DelParaíso, motivo por el cual ha sido entrevistado en el espacio de su mujer.

Ha sido durante esta entrevista cuando el escritor ha soltado una declaración sobre un tema muy controvertido que ha dejado a su mujer tan perpleja como boquiabierta: la infidelidad.

"La gente va a pensar que le eres infiel a tu pareja"

Fue la propia Nuria Roca la que no quiso terminar la entrevista con su pareja sin preguntarle por la infidelidad y la pareja.

A esta cuestión el escritor respondió sin tapujo alguno confesando que "A mí la infidelidad siempre me ha parecido una cosa absolutamente normal. Lo que me da muchísima pereza es la fidelidad como concepto. La fidelidad es una opción como otra cualquiera, pero que las parejas se basen en ese pilar que no sé muy bien lo que es...", dijo con total naturalidad.

Una afirmación que no pasó desapercibida para la presentadora que, con cierta sorna, apuntó que "la gente va a pensar que le eres infiel a tu pareja", mientras sonreía cómplice a su marido.

En este instante, y para cerrar la charla, Juan del Val quiso poner fin a los rumores y críticas que pueda recibir por el comentario que había dicho. "A mí me da igual lo que piense la gente. La fidelidad me da exactamente igual. Yo no invito a la gente a que haga nada, yo quiero que la gente sea libre", zanjó.